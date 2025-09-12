da li se šalila?

Slušaj vest

Američka komičarka i glumica Tina postala je hit na TikToku nakon što je objavila emotivan i urnebesan video o korišćenju Epl Peja. Njeno priznanje je neke zbunilo, druge nasmejalo, a mnoge je ostavilo u nedoumici šta se zapravo uči u američkim školama.

„Ako koristite Epl Pej, budite oprezni“

Tina je počela svoj video kroz suze:

„Ako koristite Epl Pej, budite veoma oprezni. Malo me je sramota da ovo priznam, ali ako moja priča može da pomogne bar jednoj osobi, spremna sam da je podelim“, rekla je.

Zatim je otkrila šta ju je šokiralo: da Epl Pej koristi pravi novac.

„Reći ću to ovako: kada koristite Epl Pej, to je pravi novac. To su pravi američki dolari sa vaše kreditne kartice. Ako je vaša kreditna kartica povezana sa Epl Pejem, novac se direktno uzima sa nje. To nije neki poseban oblik Epl novca, 'Epl dolari'“, objasnila je komičarka.

„Pozvala sam Epl i pitala za Stiva Džobsa“

Tina je priznala da je godinama bila uverena da Epl Pej funkcioniše kao sistem nagrađivanja:

„Iskreno sam mislila da sam akumulirala neku vrstu Epl dolara provodeći toliko vremena na telefonu i slobodno dajući svoje podatke bilo kojoj stranici koja ih je tražila. Kada me pitaju: „Da li su kolačići u redu?“, kliknem: da, da, da – jer sam mislila da tako osvajam nagrade, skupljam poene, Epl dolare.“

Šok je usledio kada je pogledala stanje na svojoj kreditnoj kartici i shvatila da je potrošila bogatstvo na potpuno nepotrebne stvari.

„Trošila sam kao milioner. Čak sam kupila i penu za kosu – a moja kosa je ravna i uopšte ne uzima penu! Pozvala sam Epl da sve razjasnim i rekla: „Mogu li, molim vas, da razgovaram sa gospodinom Stivom Džobsom?“, a oni su mi rekli da više nije sa nama“, rekla je Tina uz smeh, nakon čega je prekinula snimanje.

Komentari: od neverice do suza od smeha

Video je izazvao lavinu reakcija. Dok su se neki pitali da li je snimak šala i molili druge da potvrde da je u pitanju satira, drugi su odmah sa osmehom komentarisali:

„Apple Pay znači pravi novac.“

Mnogi su se zabavili upoređujući sopstveno znanje sa njenim:

„Ovo me je prvi put u životu navelo da se osećam pametno.“

„Da li smo išli u školu ilegalno u Americi?“

Nije manjkalo šala o američkom obrazovnom sistemu:

„Ah, američke škole...“

„Da li su škole ukinute u SAD?“

„Devojko, Apple Pay bukvalno traži tvoju karticu - zar to nije bio znak?“

Jedan korisnik je dodao:

„Ja čak ni nemam iPhone, a i dalje znam kako Apple Pay funkcioniše.“

