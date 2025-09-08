Slušaj vest

Dvoje ljudi uhapšeno je nakon što su mladom bračnom paru u Kaliforniji ukrali oko 60.000 dolara u gotovini koji su bili u kutiji za poklone koje su im donosili gosti na venčanju.

Prema saopštenju policije u Glendaleu od 5. septembra, krađa se dogodila 31. avgusta tokom prijema u Renaissance Banquet Hall u Glendaleu. Na snimku nadzorne kamere Armean Shirehjini identifikovan je kao glavni osumnjičeni. Policija je navela da je osumnjičeni pobegao iz sale i ušao u crni SUV, kojim je upravljao drugi muškarac. Vozilo je potom odjurilo sa lica mesta.

lopov ukrao kutiju sa novcem na svabi Foto: ABC7/YOUTUBE

Uhapšeni osumnjičeni

Prema policiji, Shirehjini i njegov navodni vozač bekstva, Andranik Avetisyan, uhapšeni su 4. septembra.

"Detektivi su izvršili pretres oba stana i pronašli veliku količinu gotovine, kao i desetine čekova na ime žrtava iz venčanja,“ navodi policija.

Policija je takođe saopštila da su iz oba doma oduzeta više oružja i razne narkotike.

Par, Džordž i Nadin Farahat, opisao je za lokalne medije šokantan događaj.

"Gledao je plesni podijum, našu porodicu… Tako je zastrašujuće osvrnuti se i shvatiti da je stranac bio na tako privatnom i intimnom događaju,“ rekla je mlada Nadin za ABC 7.

Džordž je za KTLA izjavio da je zabava bila „predivna dok se incident nije dogodio“.

„Kao što je tradicija u našoj kulturi, većina ljudi daruje gotovinu ili čekove mladencima, pa je postojala kutija sa svim kovertama, karticama i novcem od porodice i prijatelja koji su bili pozvani,“ dodao je.