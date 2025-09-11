Slušaj vest

Američka influenserka Britni Džialo (Brittney Dzialo) postala je viralna nakon što je greškom završila u Tunisu, glavnom gradu Tunisa, umesto u francuskoj Nici.

Umesto na Azurnoj obali – u Severnoj Africi

Džialo i njena prijateljica ukrcale su se u avion kompanije Tunisair iz Rima, ubeđene da lete za Nicu. Tek kada su čule saputnike kako pominju Tunis, shvatile su da nešto nije u redu. „Da li ovo ide za Nicu?“ upitala je jedna od njih. „Tunis, da“, dobila je odgovor.

Devojke su u neverici pitale stjuardesu, pokazujući Nicu na mapi na telefonu, ali im je ona objasnila da na kartama jasno piše – Tunis.

Panika u avionu

U snimku koji je podelila na TikToku vidi se kako putnice u panici gugluju gde se nalazi Tunis i nervozno se smeju. Čak su pokušale da izađu iz aviona, ali ih je posada ubedila da će kasnije „presesti za Nicu“. Problem je bio što karte za Nicu zapravo nisu ni imale.

Reakcije pratilaca

Komentari na mrežama bili su podeljeni. Dok su neki pokušali da ih uteše rečima da je Tunis „ionako blizu Nice“, drugi su ih kritikovali što nisu čitali karte i znake na aerodromu. „Iskreno, trebalo bi da vas je sramota koliko puta ste mogli da primetite grešku“, napisao je jedan korisnik.

Nisu jedine koje su pogrešile destinaciju

Slučaj je podsetio na druge slične gafove putnika. Tako su dve TikTokerke umesto u San Hose, Kostarika, završile u San Hoseu u Kaliforniji, dok je šestogodišnji dečak prošle godine greškom ukrcan na pogrešan let i završio stotinama kilometara daleko od svoje destinacije na Floridi.

Pouka je jasna – pre puta obavezno proverite karte i destinaciju. Inače, umesto šetnje Azurnom obalom, lako možete završiti na drugom kontinentu.

