Kris Šarat (25) je prvi put posegnuo za filerima sa samo 17 godina, a kozmetičarke je tada lagao o koliko ima godinaa.

Ubrzo je postao zavisan od estetskih tretmana i u periodu od dve godine potrošio je više od 3.500 evra na botoks i filere.

Kris priznaje da je godinama imao problema sa samopouzdanjem i da je želeo da pobegne od svog starog izgleda. Svakih nekoliko nedelja ubrizgavao je filere u usne, vilicu, obraze, pa čak i vrat, uz redovnu upotrebu botoksa.

„Do svoje 18. godine već sam bio zavisan. Za izlazak ili večeru često bih stavio mililitar filera. Niko me nije pitao koliko imam godina, a zbog brade sam delovao starije pa sam lako prošao“, ispričao je Kris.

Tek tokom pandemije, kada je zbog mera morao da napravi pauzu u tretmanima, suočio se sa svojim pravim izgledom i shvatio da je preterao.

„Botoks je počeo da popušta, pogledao sam staru fotografiju i shvatio da nisam izgledao loše. Tada sam odlučio da se vratim svom prirodnom izgledu i da počnem da se bolje odnosim prema sebi“, rekao je on.

Nakon ukidanja mera 2021. godine, Kris je dozvolio da mu fileri nestanu i od tada nije posećivao tretmane.

Danas ističe da se oseća mnogo bolje i samouverenije nego ikada ranije.

Kris Šarat Foto: Jam Press/@chrissharratt_ / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Takođe je upozorio da fileri nisu bezopasni, jer se ne razgrađuju sami, već mogu migrirati po licu i moraju se fizički ukloniti.

„To je opasno, a ja toga nisam bio svestan“, naglasio je Kris.

Smatra da je estetska industrija u Velikoj Britaniji nedovoljno regulisana i da mladi ljudi previše rano pristaju na takve intervencije.

„Tinejdžeri ne bi trebalo da razmišljaju o izgledu, već o školovanju i budućnosti. Minimalna starosna granica treba da bude 21 godina. Potrebne su redovne inspekcije, provera ličnih dokumenata i tačne informacije o rizicima“, poručuje on.

Iako danas sa osmehom gleda unazad, Kris naglašava da njegova priča može biti upozorenje drugima.

„Voleo bih da mi je neko rekao da lepo izgledam dok sam bio tinejdžer, možda bih tada imao više samopouzdanja i ne bih otišao toliko daleko. Nesigurnosti ostaju ceo život, ali sada sam srećniji i nikada više ne bih išao u tu krajnost. Naučio sam da volim sebe“, zaključio je Kris.

