Na društvenim mrežama snimak lepotice koja se skida nasred ulice i ostaje u minijaturnom bikiniju postao je viralan i izazvao pravu buru reakcija.

Naime, snimak počinje tako što se vidi kako atraktivna brineta skida prsluk tokom razgovora sa fotografom, a ona veselo pozira dok šokirani prolaznici prolaze pored nje. Muškarci su je fotografisali telefonima, a žene okretale glavu na drugu stranu.

manekenka se skinula nasred ulice Foto: TikTok

Poznati fotograf Henri Himenez Kerboks već je imao ovakve fotosešne i svaki put je reakcija prolaznika zapanjujuća.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se vidno neraspoložena žena koja viče jer ne želi da je snimaju kao svedoka ovog neobičnog događaja. Nije se libila da napravi skanadal o kome sad bruje društveme mreže.

"žena nije ni slutila da će postati zvezda snimka"

" svi gledaju u gospođu koja misli da nju neko fotografiše"

"I ja bih šetala ulicom u bikiniju da sam ovako zgodna"

"Neka neko kaže ženi u narandžastom da niko nju ne snima"