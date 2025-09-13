Slušaj vest

Širom sveta sve je veći broj beskućnika na ulicama koje mnogi i ne primećuju, a njihove teške sudbine prolaze ispod radara. Jedan berberin odlučio je da to promeni, a nije ni slutio da će njegov potez izazvati salve reakcija.

beskucnik.jpg
transformacija beskićnika Foto: clipsras/tiktok

Naime, on je rešio da jednog čoveka vidno veoma zapuštenog izgleda potpuno transformiše. Prvo mu je ošišao gustu, sedu ućebanu kosu, zatim mu je sredio bradu i korak po korak menjao ovom čoveku izgled iz korena.

Čovek je prvobitno bio veoma zbunjen i pomalo uplašen, videlo se da mu nije mnogo prijatno sve što se dešava oko njega. Međutim, kakko je promena odmicala i sam je bio uzbuđen zbog onoga što se dešava.  Transformacija nije obuhvatala samo kosu, već i kompletan imidž.

transformacija.jpg
Ovako izgleda beskućnik nakon transformacije Foto: clipsras/tiktok

Dobio je novu, čistu garderobu i obuću, a osmeh na njegovom licu bio je sve upečatljiviji. Videlo se da polako pokušava da se priseti nekadašnjeg života koji je vodio pre nego što je zapao u životne probleme.

Ovaj snimak izazvao je salve emocija na internetu, a malo ko je izdržao da ne zaplače zbog njegove nove prilike za boljim živitom i novim početkom.

Ne propustitePop kulturaMarina Abramović htela da se podmladi pa otišla u drugu krajnost: Ne liči na sebe, oštri komentari samo pljušte
marina-ap.jpg
ŽivotOperisala sam vilicu i sada me ljudi ne prepoznaju: Nisam mogla da jedem, lice mi je nateklo, svi su oduševljeni transformacijom
Luiza Mekdermot operacija vilice (11).png
Pop kulturaŠok transformacija Dvejna Džonsona: Smršao 30 kg, snimio film za koji mu predviđaju Oskara i sve oduvao na crvenom tepihu u Veneciji
Emili Blant i Dvejn Džonson na Filmskom festivalu u Veneciji
ŽenaPoznata šminkerka se 'prerušila' u Ronalda, a onda je stigao njegov potez! Marina je ostala u šoku, sve snimila i objavila
Screenshot 2025-08-21 093443.jpg

transformacija muškarca Izvor: TikTok/novocabelohair