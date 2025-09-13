Zbog snimka ovog beskućnika svi su plakali: Ono što su mu priredili nikoga nije ostavilo ravnodišnim
Širom sveta sve je veći broj beskućnika na ulicama koje mnogi i ne primećuju, a njihove teške sudbine prolaze ispod radara. Jedan berberin odlučio je da to promeni, a nije ni slutio da će njegov potez izazvati salve reakcija.
Naime, on je rešio da jednog čoveka vidno veoma zapuštenog izgleda potpuno transformiše. Prvo mu je ošišao gustu, sedu ućebanu kosu, zatim mu je sredio bradu i korak po korak menjao ovom čoveku izgled iz korena.
Čovek je prvobitno bio veoma zbunjen i pomalo uplašen, videlo se da mu nije mnogo prijatno sve što se dešava oko njega. Međutim, kakko je promena odmicala i sam je bio uzbuđen zbog onoga što se dešava. Transformacija nije obuhvatala samo kosu, već i kompletan imidž.
Dobio je novu, čistu garderobu i obuću, a osmeh na njegovom licu bio je sve upečatljiviji. Videlo se da polako pokušava da se priseti nekadašnjeg života koji je vodio pre nego što je zapao u životne probleme.
Ovaj snimak izazvao je salve emocija na internetu, a malo ko je izdržao da ne zaplače zbog njegove nove prilike za boljim živitom i novim početkom.