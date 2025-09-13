Slušaj vest

Širom sveta sve je veći broj beskućnika na ulicama koje mnogi i ne primećuju, a njihove teške sudbine prolaze ispod radara. Jedan berberin odlučio je da to promeni, a nije ni slutio da će njegov potez izazvati salve reakcija.

transformacija beskićnika Foto: clipsras/tiktok

Naime, on je rešio da jednog čoveka vidno veoma zapuštenog izgleda potpuno transformiše. Prvo mu je ošišao gustu, sedu ućebanu kosu, zatim mu je sredio bradu i korak po korak menjao ovom čoveku izgled iz korena.

Čovek je prvobitno bio veoma zbunjen i pomalo uplašen, videlo se da mu nije mnogo prijatno sve što se dešava oko njega. Međutim, kakko je promena odmicala i sam je bio uzbuđen zbog onoga što se dešava. Transformacija nije obuhvatala samo kosu, već i kompletan imidž.

Ovako izgleda beskućnik nakon transformacije Foto: clipsras/tiktok

Dobio je novu, čistu garderobu i obuću, a osmeh na njegovom licu bio je sve upečatljiviji. Videlo se da polako pokušava da se priseti nekadašnjeg života koji je vodio pre nego što je zapao u životne probleme.

Ovaj snimak izazvao je salve emocija na internetu, a malo ko je izdržao da ne zaplače zbog njegove nove prilike za boljim živitom i novim početkom.