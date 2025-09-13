Slušaj vest

Priča jedne devojke iz Kine ponovo je postala aktuelna, a ni nakon skoro 10 godina od njenog šokantnog poduhvata, reakcija javnosti ne splašnjava. Naime, ona je uspela da u Kini kupi nekretninu od poklona koje dobijala od svojih momaka.

U zemlji gde je teško doći do svoje nekretnine, možda i nije čudno što je Kina brujala o jednoj neobičnoj priči. Sve je počelo kada je na popularnom forumu Tian Ya Yi Du bloger pod pseudonimom Ponosna Ćaoba (Proud Qiaoba) objavio priču koja zvuči kao scenario prosečnog romantičnog romana sa aerodroma – ali je kasnije potvrđeno da je istinita. Sve se dešavalo tokom 2016. godine.

20 momaka i 20 novih iPhone 7 telefona

Glavni lik blog posta je koleginica autora, u kineskim medijima prozvana Sjaoli (nije joj pravo ime), iz grada Šenžena na jugu Kine. Sjaoli je svakog od svojih 20 momaka nagovorila da joj kupi potpuno novi iPhone 7, tek lansiran 16. septembra te godine. Zatim je sve telefone prodala kompaniji za reciklažu mobilnih uređaja Hui Shou Bao i zaradila 120.000 juana (oko 14.500 funti), koje je iskoristila kao kaparu za kuću na selu. Kada je prijateljima pokazala svoj novi dom i otkrila kako je došla do novca, svi su ostali u šoku.

Potekla iz siromašne porodice

Autor bloga dodao je da Sjaoli potiče iz siromašne porodice – majka joj je domaćica, otac sezonski radnik, a ona je najstarija ćerka. "Roditelji su joj već stari i možda je pod velikim pritiskom da im obezbedi kuću... Ali ipak je neverovatno da je izabrala ovakav način!“

Na kineskoj društvenoj mreži Sina Weibo hashtag koji se prevodi kao „20 telefona za kuću“ ubrzo je postao trend broj jedan i korišćen je više od 13 miliona puta. Neki korisnici su izražavali divljenje njenoj domišljatosti. Jedna korisnica je šaljivo komentarisala:

"Ne mogu ni jednog momka da nađem, a ona je uspela da ima 20 i još ih ubedila da joj kupe iPhone. Molim je da mi prenese svoje veštine.“ Drugi su je nazvali „preduzimljivom“ i prognozirali joj „svetlu budućnost“.

Ipak, bilo je i kritika. Jedan korisnik ju je nazvao „najbezobraznijom osobom“, dok su se pojedini zapitali da li je priča možda marketinški trik kompanije Hui Shou Bao.

Kompanija potvrdila transakciju

Novinari BBC-ja kontaktirali su Hui Shou Bao, a portparol firme potvrdio je da su početkom oktobra zaista otkupili 20 iPhone-a od jedne klijentkinje i platili po 6.000 juana (oko 725 funti) za svaki. Kada su novinari zatražili intervju sa Sjaoli, kompanija je prenela da je odbila razgovor. „

"Njen svakodnevni život je već pogođen lokalnom pažnjom medija i ne želi da se priča dalje širi,“ odgovorili su iz firme.