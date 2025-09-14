Voditelj popularne američke emisije Fox&Friends, Brajan Kilmid izazvao šokirao je javnost nakon što je tokom emisije izneo predlog da se beskućnici koji imaju problema s mentalnim zdravljem, a odbijaju ponuđenu pomoć da se eutaniziraju.

Brajan Klimid Foto: Fox news

Diskusija se vodila dok su njegovo dvoje kolega Ejnsli Erhart i Lorens Džons , razgovarali o ubistvu ukrajinske izbjeglice Irine Zarutske, za koje je osumnjičen muškarac s dugim kriminalnim dosijeom i dijagnostikovanom mentalnom bolešću.

Džons je istaknuo da se slični slučajevi dešavaju širom SAD-a i da to nije pitanje novca. Naglasio je da su "milijarde" već potrošene na rešavanje problema mentalnog zdravlja i beskućništva, ali da mnogi pogođeni odbijaju ponuđene programe.

- Ne možeš im dati izbor. Ili ćeš prihvatiti pomoć koju ti dajemo, ili ćeš biti zatvoren. Tako to sada mora funkcionisati - rekao je Džons.

U tom trenutku, Kilmid je prekinuo svog kolegu i rekao uznemirujući predlog:

- Ili, hm... smrtonosna injekcija, prisilno. Samo ih ubij - kazao je, izazvavši zgražavanje..

Njegove kolege na to nisu reagovale, već su jednostavno nastavili razgovor kao da se ništa nije desilo.

Prema izveštaju Media Mattersa, sporni segment emitovan je u sredu, ali je tek u subotu isečak postao viralan, izazvavši lavinu reakcija. Među onima koji su reagovali bio je i guverner Kalifornije Gevin Njusom koji je putem društvenih mreža citirao bibliiju:

- Ko zatvori uho pred plačem siromašnih, i sam će dozivati – i neće biti uslišan".

(Kurir.rs/Avaz)