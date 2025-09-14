Slušaj vest

Vremešna žena Kerolajn Iv šokirala je javnost govoreći o tome da je u poznim godinama odlučila da novac zaradi od naplaćivanja intimnih odnosa. O tome je javno govorila u jednoj popularnoj emisiji govoreći kako je došla na ideju da ovako zarađuje.

Kako je ispričala, sve je počelo sa 27-godišnjim ragbi igrač koji je počeo da flertuje sa njom.

- Imala sam 57 godina u to vreme, nikada se nismo sreli, ali smo flertovali preko telefona. U jednom trenutku mi je predložio da dođem kod njega. Mislila sam da se šali! On je insistirao, pa sam pristala da se vidimo u jednom pabu, ali nisam otišla. Zvao me je stalno da pita gde sam bila i zašto se nisam pojavila - dodala je Kerolajn Iv (72).

Kerolajn je uživo u emisiji govorila o svom poslu Foto: Printscreen This Morning

Ona je nastavila dalje da detaljno prepričava svoja intimna iskustva ne štedeći javnost najsočnijih detalja:

"Zaista smo se dobro slagali, otišli ​​smo u hotel i imali oralni seks što nikada ranije nisam radila.“ Voditelji emisije "This Morning" su potpuno ostali bez reči koliko je iskrena.

Kerolajn je nastavila: „Nisam bila baš sigurna šta da očekujem, zaista. Mislio je da sam jako dobra u tome, hajde da to tako kažemo. Rekao je: Gde si to naučila da radiš?“ Rekla sam: Nisam, prvi put mi je. Rekao je: "Pa imaš dar." Pa sam mislila da to i iskoristim".

Voditelj je gotovo šokirani prokomentarisao: 'Pa to je pravi kompliment...' ok je njegova koleginica dodala: "Jeste, zar ne? Kada to nisi uradio 40 godina i da ti to prvi put kažu.'

Kerolajn Iv Foto: Printscreen This Morning

Kerolajn je rekla voditeljima "Nigde drugde ne bih mogla da zaradim taj novac. Nikada neću poželeti drugi posao. Obožavam to.'

Uspela da otplati svoju hipoteku novcem koji je zaradila. Ona se nikad nije udavala, niti je imala decu, ali se njena porodica naljutila kad su saznali šta radi.