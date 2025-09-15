Zak Brajan i Gevin Atkok se potukli na festivalu

Na festivalu "Born & Raised" u Oklahomi zamalo je došlo do fizičkog obračuna između dvojice poznatih izvođača kantri muzike – Zaka Brajana i Gevina Atkoka. Sukob se desio tik pred nastup mlađeg pevača, a ceo incident zabeležen je kamerom i vrlo brzo se proširio društvenim mrežama.

"Hoćeš da se biješ kao muškarac?"

Na snimku koji je Atkok objavio na svom Instagram profilu, vidi se kako stoji naspram Brajana sa druge strane metalne ograde. Napetost je bila očigledna, a razmenjene su i pretnje.

– Hoćeš da se boriš kao muškarac? Dođi, otvori vrata, poručio je Brajanu besni Atkok, dok mu se približavao.

Brajanu to nije bilo dovoljno – u naletu besa, snažno je gurnuo ogradu u pravcu protivnika.

Obezbeđenje sprečilo fizički obračun

Drugi snimak, koji se pojavio na Fejsbuku, prikazuje trenutak kada Brajan pokušava da preskoči ogradu kako bi došao do Atkoka. Međutim, obezbeđenje je brzo reagovalo i sprečilo fizički kontakt. Na snimku se vidi i kako telohranitelji odvode Atkoka sa lica mesta.

Jedan korisnik društvenih mreža uputio je oštru poruku Atkoku: – Popeo se preko bodljikave žice, a ti si se samo sklonio iza telohranitelja. Ovaj video nikoga neće zavarati.

Atkok mu je uzvratio rečima: – Imao sam nastup u Oklahomi. Nisam hteo da završim u zatvoru zbog tog psiha, prenosi Penn Live.

Stari sukob: Sve je počelo zbog tinejdžera

Njihov sukob zapravo traje već mesecima. U januaru ove godine, Atkok je putem društvene mreže X javno kritikovao Brajana zbog navodnog lošeg ponašanja prema mladom obožavaocu.

– Ako ne možeš da podneseš kritiku četrnaestogodišnjaka, zašto te ljudi obožavaju? Taj dečko je želeo da te upozna. Ima i on osećanja. Ti imaš skoro 30 godina i ponašaš se kao dete. Ti fanovi su razlog zašto si danas ovde.

Brajanu nije trebalo dugo da odgovori: – Nemaš pravo da sudiš nekome ko je odsvirao koncert od dva i po sata, fotografisao se i razgovarao s fanovima.

Ipak, kasnije je ovu poruku obrisao, navodi magazin People.

"Ne radi se o autogramu, već o ljudskosti"

Gevin Atkok nije stao na tome. U jednom intervjuu za podkast Rolling Stone’s Nashville Now, ponovo je govorio o incidentu: – Nije stvar u tome da li neko daje autograme ili ne. Stvar je u tome kako se ponašaš prema četrnaestogodišnjem detetu. Samo ga pusti da priča, ne moraš da ga opsuješ. Možeš da budeš bolji od toga.

Optužio je Brajana da nosi masku pred kamerama: – S vremena na vreme ta maska spadne i vidimo pravo lice. Nisam siguran da je Zak Brajan zaista ta dobra osoba kakvom se predstavlja.

Iako je fizički sukob izbegnut zahvaljujući brzoj reakciji obezbeđenja, jasno je da se tenzije između Zaka Brajana i Gevina Atkoka ne stišavaju. Da li će uspeti da zakopaju ratne sekire ili nas čeka nova runda obračuna – ostaje da se vidi.

