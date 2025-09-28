Slušaj vest

Fortuna je pre par nedelja na svom Instagramprofilu predstavio svojim pratiocima ono što je nazvao "tutorijalom za šaru na koži".

Očigledno, ovim nesvakidašnjim i, kako su mnogi rekli, čudnim potezom želeo je da poveća svoju popularnost – i u tome je uspeo. Video je za kratko vreme postao viralan i izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.

Ceo proces pažljivo je dokumentovao. Kako se vidi na snimku, Riču su najpre prijatelji prekrivali telo belim stikerima sa prepoznatljivim "LV" znakom i cvetnim motivima, a zatim je usledio sloj sprej-tana.

Kada je sprej-ten bio nanesen, usledilo je skidanje stikera. Ispod njih ostala je svetlija koža, dok je ostatak tela bio potamnjen, pa je rezultat podsećao na svojevrsnu "tetovažu" luksuznog brenda.

"Ko želi da izgleda kao skupa torba?"

Snimak je za kratko vreme postao viralan, a reakcije pratilaca bile su podeljene.

"Hej, zašto si to uradio?", "Bit je dobar, ali ovo je ludilo", "Brate, ti si na rasprodaji sa popustom", "Ko želi da izgleda kao skupa torba?", "Dečko, video sam mnogo glupih stvari, ali ova je ona najgluplja", samo su neki od komentara ispod objave.

Fortuna je svoj rezultat ponosno pokazao i na ulici – vozio je bicikl bez majice, šetao gradom u jakni i kapi, pa čak i ulazio u prodavnice sa novom "kožnom kreacijom".

Njegov potez već se poredi sa umetničkim performansom, ali i marketinškim trikom kojim želi da pridobije još pratilaca.

Kao što sam nagoveštava, ovo nije kraj njegovim eksperimentima. Sledeća šara je već spremna, ali će je otkriti tek kada sakupi 10.000 pratilaca. Nakon Luj Vitona i zebre, mnogi se pitaju – šta je sledeće?

(Kurir.rs/Blic)

