Slušaj vest

Duvanje svećica na rođendanskoj proslavi obično izaziva radost i uzbuđenje. Gosti pevaju, slavljenik poželi želju i duva svećice, dok svi aplaudiraju, stvarajući tako nezaboravnu atmosferu.

Međutim, jedan slavljenik, Askin Acar, sigurno će dugo pamtiti proslavu svog 16. rođendana, ali nažalost, ne po dobrom. Na društvenim mrežama, objavio je video kako bi se prisetio te kobne proslave, a šokirao je čak hiljade korisnika.

Rođendan ili pakao?

U njemu se vidi slavljenik koji prilazi torti kako bi ugasio svećice, ali u trenutku kada je to pokušao, nastao je potpuni haos.

Porodica je, umesto običnih prskalica, postavila vatromet, što je ubrzo dovelo do nezapamćenog trenutka. U samo nekoliko sekundi, situacija je izmakla kontroli. Gosti su počeli panično da beže, a plamenovi su varničili u vazduhu, stvarajući pravi vatromet umesto željene zabave.

"Prvo sam bio šokiran, i moj brat i ja. Osećao sam se kao da sanjam jer nisam uopšte razmišljao – moje telo je reagovalo samo od sebe, kao u sceni iz filma", otkrio je danas dvadesetogodišnjak.

"Imao si sreće"

Iako je trenutak bio zaista zastrašujuć, Askin se sada smeje kad se priseti tog nesrećnog događaja, iako je u tom trenutku bio uplašen.

"Osećalo se kao mala tortura, ali bilo je i smešno u isto vreme", rekao je.

Mnogi korisnici su se pitali kako je porodica mogla da pomeša vatromet sa svećicama za tortu, ali odgovora na to pitanje još uvek nema. Međutim, mreže i dalje gore od neverovatnih reakcija na ovaj incident.

"Oh, moj bože", "Imao je sreće što nijedan balon s helijumom nije eksplodirao", "Prestanimo da kupujemo svečice sa Shein-a", "Imao si sreće", "Rođendan ili najgori dan", pisali su.

Video: Nikol Riči zapalila kosu dok je duvala svećice