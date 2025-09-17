Čovek koji je kupio staru kuću slučajno je pronašao tajnu prostoriju

Useljenje u novi dom za većinu ljudi predstavlja početak jednog srećnog poglavlja — radost, uzbuđenje i planovi za budućnost. Međutim, za jednog muškarca koji se nedavno uselio, početak je bio sve samo ne uobičajen.

Naime, dok je raspoređivao stvari po dnevnoj sobi i nameštao knjige na police, primetio je nešto krajnje neuobičajeno – polugu sakrivenu unutar police.

Otkrivanje tajnog prolaza

Vođen radoznalošću, povukao je polugu i šokirao se kada je shvatio da se deo zida pomera. Iza njega se krila tajna prostorija o kojoj nije bilo nikakvog pomena prilikom kupovine kuće.

- Stavljao sam stvari na policu kada sam primetio polugu, a onda sam shvatio da se zid otvara i vodi u skrivenu sobu, napisao je na Redditu, gde je podelio svoje neobično otkriće.

Soba bez prozora i struje

Ono što je zatekao unutra dodatno je pojačalo osećaj nelagodnosti. Prostor veličine manjeg garderobera bio je oblepljen tapetama — ne samo zidovi, već i deo poda, što mu je odmah delovalo sumnjivo. Unutra su se nalazili samo stara kancelarijska stolica i ugaona polica, a nije bilo nikakvih električnih priključaka niti izvora svetlosti.

Sumnje i teorije sa interneta

Reakcije korisnika društvenih mreža bile su podeljene. Neki su u tome videli simpatičan skriveni kutak za čitanje ili beg od svakodnevice. Međutim, mnogi su imali potpuno drugačiji utisak.

- Deluje kao nešto iz horor filma, a ne mesto za čitanje, glasio je jedan od komentara.

Zatvoren iznutra – slučajno

Sam vlasnik je priznao da je soba imala i blago memljiv miris, iako ne nepodnošljiv. Ipak, jedna situacija ga je posebno uznemirila.

- Može da se otvori iznutra, ali ne može da se vidi napolje. Ipak, može da se zaključa i otključa iznutra ako ugurate prste u mali razmak. To sam shvatio na teži način kada sam se zaključao unutra, a da nisam ni primetio.

Zaključavanje iznutra nije predviđeno kao standardna opcija, već kao improvizacija — što je samo pojačalo njegovu sumnju u namenu te prostorije.

Detalji koji dodatno zbunjuju

Jedan deo poda, za razliku od ostatka, bio je prekriven tapetama, što je izgledalo kao pokušaj da se nešto sakrije ili prikrije. Tu su bili i tragovi stare lajsne kod samog ulaza, ali bez jasne funkcije.

- Čudno je, pod je od dasaka, ali jedan deo je prekriven tapetama, očigledno da bi se nešto sakrilo. Čak ima i ostataka lajsne kod samog ulaza, ali osim toga unutra nema mnogo toga.

Čovek koji je kupio staru kuću slučajno je pronašao tajnu prostoriju Foto: Printscreen/Reddit/hiddenrooms

Šta se zapravo krilo iza zida?

Iako niko sa sigurnošću ne može reći čemu je ta soba služila, jasno je da nije bila obična ostava ili čitaonica. Zatvoreni prostor bez struje i prozora, sa mogućnošću zaključavanja, ostavlja mnogo prostora za nagađanja i teorije — a jedno je sigurno: novi vlasnik kuće nije očekivao da će sa ključevima dobiti i malu misteriju.

