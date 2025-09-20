Slušaj vest

Saobraćaj može biti šaren – dok neki ljudi žure jer kasne na posao, drugi voze presporo i stvaraju gužvu. Ali jedan Kanađanin, Kasper Linkoln, zasenio je sve kada se provozao u Barbi autu na baterije tokom jutarnjeg špica.

Neobična vožnja kroz grad

Umesto klasičnog automobila, Linkoln je odlučio da ode do prodavnice u jarko ružičastom Barbi džipu koji je pozajmio od ćerke svog cimera. Prizor malog vozila na prometnim ulicama Prins Džordža (Britanska Kolumbija) mnogima je delovao komično i slatko, ali policija se nije složila.

Pijani vozač u igrački

5. septembra, oko 9 časova ujutru, patrola ga je zaustavila na raskrsnici 15. avenije i Nikolson ulice. Nakon što su primetili da nešto nije u redu, policajci su sproveli dva alkotesta – oba su pokazala nivo alkohola iznad zakonske granice.

Linkolnu je odmah zabranjeno da vozi 90 dana, vozačka dozvola mu je oduzeta, a moraće da se pojavi na sudu u decembru. Međutim, kamionet sa Barbikama je vraćen svom zakonitom vlasniku.

„Nisam mislio da je to zločin“

Sam Linkoln je lokalnim medijima rekao da nije imao nameru da izazove incident, već je samo želeo da ode na piće.

„Nisam mislio da možete dobiti kaznu za vožnju kamiona sa Barbikama. Nije bilo kao da je bila potera. Čekao sam dok nije bilo bezbedno, a kada sam prešao put, davao sam signale rukama“, rekao je.

Zakon je jasan

Prema kanadskom zakonu, svako vozilo koje nije pokretano isključivo ljudskom snagom tretira se kao motorno vozilo. To znači da vam je potrebna vozačka dozvola i osiguranje – što Linkoln, naravno, nije imao.

