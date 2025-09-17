Slušaj vest

Na ruskoj društvenoj mreži Telegram korisnik koji se predstavio kao Dmitri objavio je oglas u kojem je ponudio 100.000 rubalja svakome ko pristane da proda svoju dušu i to ozvaniči ugovorom potpisanim sopstvenom krvlju.

Nije očekivao da će iko pristati na bizaran predlog, ali ga je iznenadila 26-godišnja žena koja mu je odgovorila i izrazila spremnost da proda svoju dušu.

Dmitri je ispoštovao svoj deo dogovora, objavivši priznanicu o uplati i fotografiju mlade žene koja u ruci drži krvljom potpisan ugovor (lični podaci su bili prekriveni).

22.jpg
Čebubu ruska Labubu Foto: Shutterstock

"Mlada žena po imenu Karina se javila, prihvatila dogovor, potpisala dokument i zapečatila ga krvlju,“ napisao je.

"Upravo sam kupio svoju prvu dušu. Definitivno se osećam kao Dejvi Džons!“

Kako se ispostavilo, Dmitri nije imao nikakvu nameru da „iskoristi“ svoju novu duhovnu imovinu, već je sve shvatio kao društveni eksperiment. Karina je za popularni Telegram kanal Mash izjavila da je potpuno ravnodušna prema svojoj „prodatoj duši“ i šta njen novi „vlasnik“ planira da uradi s njom. Novac je, dodala je, brzo potrošila na kolekciju Labubu lutaka i kartu za koncert ruske pevačice narodne muzike Nadežde Kadiševe, piše odditycentral.

Ipak, dok Karina ne mari, Ruska pravoslavna crkva svakako mari. Nakon što je vest o „prodaji duše“ postala viralna, crkva je preko svojih zvaničnih kanala poručila da je mlada žena „zaista prodala svoju dušu i time izabrala zlo“, predviđajući joj „moralni i lični pad, bolest, patnju, pa čak i smrt.“

