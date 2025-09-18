Slušaj vest

Jedan bračni par iz predgrađa Melburna doživeo je šok života kada su shvatili da im se dobitni listić lutrije nalazi – zalepljen na frižideru. Kako prenosi magazin People, ispostavilo se da taj običan papirić nosi vrednost od 11 miliona evra.

Nisu znali da su bogati

Izvlačenje dobitnih brojeva održano je 4. septembra, a ukupno su izvučena četiri dobitna listića. Jedan od njih pripao je upravo ovom paru. Međutim, pošto nisu bili registrovani kao članovi lutrijskog kluba The Lott, organizatori nisu mogli da ih obaveste – morali su sami da otkriju da su dobili.

Bračni par nije znao da je dobitnik loto premije Foto: Shutterstock

- Ludo! Još uvek sam u šoku, rekla je dobitnica kada je shvatila da su upravo oni vlasnici glavne nagrade. Objasnila je da su listić popunili opcijom QuickPick, ali da su uključili i brojeve koji imaju lični značaj – rođendane i godišnjice.

Srećka je mesecima bila zalepljena – bukvalno

Listić koji im je promenio život nije bio ni sakriven ni posebno čuvan – stajao je zalepljen na frižideru kao svakodnevni podsetnik, i niko nije obraćao pažnju na njega.

- Godinama kupujemo srećke. Ne mogu da verujem. Ne znam da li da nastavim da radim ili jednostavno da se penzionišem. Moji današnji planovi potpuno su se promenili. Trebaće mi vremena da shvatim šta se dogodilo, rekao je njen suprug.

Planovi: Unuci na prvom mestu

Srećni par opisuje sebe kao skromne ljude koji su ceo život vredno radili, a osvajanje milionske sume vide kao priliku da olakšaju život deci i unucima. Za sebe žele samo jedno: da kupe manju kuću i konačno žive mirno.

Bračni par nije znao da su dobitnici loto nagrade Foto: Shutterstock

Prvi veliki dobitak za prodavnicu

Dobitni listić kupljen je u prodavnici u Istočnom Brajtonu, a vlasnik prodavnice Sadžad Sadegi Gurbandi bio je presrećan što je baš njegova radnja izdala dobitnu srećku.

- Oduševljen sam, odmah ću obavestiti kolege. Čestitam dobitnicima i hvala svima koji podržavaju našu prodavnicu, izjavio je Gurbandi.

Kombinacija koja je paru iz Melburna donela bogatstvo bila je: 9, 22, 23, 3, 13, 28 i 32.

