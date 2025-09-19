Slušaj vest

Jedan od vodećih luksuznih brendova današnjice je Miu Miu. Svake sezone se nalazi pri vrhu izveštaja kao što su oni koje izdaje "Lyst". Njihova odeća i aksesoari donose visoke cene, ali nedavno se pokazalo da to ne garantuje uvek i besprekornu izradu. Sve je krenulo od poznatog modnog influensera i modela nigerijsko-američkog porekla, Visdom Kaje, kojeg prati više od 13 miliona ljudi na TikToku i preko 7 miliona na Instagramu.

Visdom je stekao značajan uticaj u modnim krugovima. Mediji poput Vogue, Teen Vogue, GQ i Esquire često ga hvale kao jednog od najbolje obučenih muškaraca na TikToku, primer kako društvene mreže mogu pokrenuti karijeru novog modnog lica. Potpisao je ugovor sa agencijom IMG Models, sarađivao s luksuznim brendovima kao što su Dior, Fendi, Balmain i Maison Margiela, i bio lice kampanja i modnih revija — sve što pokazuje da ga brendovi ozbiljno doživljavaju.

Trošak od 18.000 dolara i razočaranje

Visdom je pre nekoliko dana objavio video u kojem tvrdi da je potrošio oko 18.000 dolara u prodavnici Miu Miu. Međutim, čim je poneo odeću kući, stvari su počele da se raspadaju. Na primer, dugme na prsluku je otpalo čim ga je pokušao raskopčati — i to pri normalnom rukovanju. Još jedan komad — smeđi kardigan — izgubio je patent-zatvarač čim ga je ponovno isprobao kod kuće, i pokušaj popravke nije uspeo.

- Tek sam došao kući, htio sam spremiti te stvari i čim sam ih primio u ruke, sve su se počele raspadati. Zamislite da potrošite toliko novca i da se sve raspadne. To je jebeno neverovatno, rekao je u videu, dodajući da je snimio jer je bio šokiran, iako je inače veliki jedne od Miu Miu.

Zamenski proizvodi – isti problem

Kasnije je objavio videe u kojima je otkrio da mu je Miu Miu ponudio povrat novca ili zamenski komad. Izabrani su zamenski proizvodi, jer mu se sviđaju, i odlučio je da snimi „unboxing“ – kao dokaz u slučaju da se problem ponovi.

S kardiganom sve je išlo dobro – patent-zatvarač je funkcionisao, barem neko vreme. Ali dugme na prsluku je opet otpalo, usred snimanja.

- Nisam učinio ništa neuobičajeno, rekao je, smešeći se, i zaključio da je cela situacija „potpuno luda“.

Reakcije pratioca

Njegovi pratioci nisu ostali ravnodušni: „Shein s logom“, „Ovo je tako ponižavajuće za njih“, „Ovo je dokaz da je luksuz prevara. Ne plaćaš zbog kvaliteta“, „Treća sreća“, „Miu Miu PR trenutno paniči“, „Ovo je smešno. Pomislio bi da bi za toliki novac trebalo biti neuništivo“, „Neko će dobiti otkaz“, „Siromaštvo me još jednom spasilo“, „Najgore od svega je to što, ako se u Miu Miu niko ne potrudi dovoljno da Visdom dobije zamenski komad dobrog kvaliteta, zamislite koliko im je tek onda stalo do prosečnog Miu Miu kupca“, samo su neki od komentara u nizu.

