Nekadašnja manekenka i glumica u filmovima za odrasle, Zoi Grej iz Londona, otvoreno je progovorila o svojim najluđim iskustvima iz sveta svingeraja i priznala da je u nekoliko situacija morala da napravi granicu.

"Ošamarila ga je, a to je ipak moja uloga"

Jedna od najšokantnijih scena dogodila se na svingerskoj zabavi, kada je gledala svog partnera dok je bio intiman sa drugom ženom. Ipak, sve je postalo neprijatno u trenutku kada je ta žena počela da dominira nad njim.

– Ta žena je prilično dominirala nad mojim partnerom, a on je prilično velik frajer i uglavnom samo ja mogu da dominiram njime. Tako da sam u tom trenutku bila malo zatečena jer sam pomislila kako je to ipak moja uloga. Ošamarila ga je po licu... On je ostao u šoku. Ja sam se potom odmakla iz te situacije, a on je krenuo za mnom. Tu nismo previše raspravljali jer smo bili u društvu, ali svakako smo o tome razgovarali posle. To je bilo čudno – ispričala je Zoi.

Ljubomora u javnosti: "Nije me ni pogledao"

Zoi se prisetila i avanture sa muškarcem sa malim polnim organom. Dok je ona bila u akciji, njen partner je bio toliko zaokupljen sopstvenim provodom da nije obraćao pažnju na nju.

– Bilo je jedno vreme kada moja druga polovina nije obraćala pažnju na mene i nisam se baš najbolje osećala. Bila sam malo uznemirena zato što mi to radimo jer želimo da gledamo jedno drugo i bilo je kao da me uopšte nije pogledao. On se tamo zabavljao, a ja sam imala posla s nečim toliko "velikim" – otkrila je.

Kako kaže, za nju je u ovakvim situacijama najvažnije da postoji razmena pogleda.

– Volim da ga gledam, proveli smo ostatak te noći bez razgovora o tome, ali sam to spomenula kad smo se vratili kući jer me to činilo pomalo ljubomornom. Ali nakon razgovora s njim o tome, više to nije radio – naglasila je Zoi.

Svingeraj kao način života

Iako je svesna da svingeraj i dalje nosi određenu stigmu, Zoi veruje da se društvo polako oslobađa predrasuda. Najlepši deo ovog stila života, kaže, jeste što su upoznali još jedan par s kojim su postali najbolji prijatelji, pa zajedno idu i na porodična putovanja.

– Uvek sam bila prilično pustolovna i otvorena za sve, ali verovatno nikada nisam bila s nekim ko je to izneo na videlo. Ali kada sam stupila u odnos sa svojim sadašnjim partnerom, otvorilo mi se nešto u čemu stvarno uživam i volela bih da sam to davno učinila – iskreno je priznala.

Partner o "pravim" svingerskim klubovima

O ovoj temi govorio je i njen partner Met, bivši vojnik britanske armije. On objašnjava da svaki klub ima svoj koncept – neki nude male, privatne sobe, dok drugi nude ogromne zajedničke prostore.

– Volimo da se igramo na otvorenom, tako da je klub u koji najčešće idemo onaj koji ima otvorene, velike prostorije. Ima četiri ili pet soba, ali sve su ogromne. U njima su svuda naokolo veliki kreveti. Lakše nam je da se igramo kada su ljudi u našoj blizini i onda možemo da im kažemo da ili ne, a onda se svi pomešamo i to se pretvori u masovnu orgiju – objašnjava Met.

Prema njegovim rečima, svaka svingerska noć počinje potpuno nevino – kao običan izlazak u pab, a tek kasnije atmosfera postaje erotična.

– To je normalan pab sve do pola 11 – 11 časova i ljudi se skidaju tek kada to kažu. Momci će biti samo u pantalonama, a neki će se skinuti goli. Isto je i sa ženama, one bacaju gaćice. Takođe, sve je stvar izbora. Ako vam neko priđe i kaže da hoće seks sa vama, možete da kažete ne – priča on.

Met dodaje da je najveća prednost ovakvih klubova upravo u tome što u njima nema osude.

– Stvar je u tome što je to prilično ludo jer u klubovima uopšte nema osude ni procenjivanja. Možete da budete veliki, mali, dugački, debeli, mršavi, šta god... Nije važno, jer niko nikoga ne osuđuje. To mi se dešavalo u normalnim barovima, pokušam da neku ženu častim pićem, a ona me odbije uz izgovor da sam ružan ili šta god... Ali u seks klubu samo odem do žene i pitam je hoće li da igra, a ona mi odgovori: "Ne, dobro mi je ovako" i sve je u redu, nema animoziteta. Svako će naći nekog ko mu je privlačan – zaključio je Met.

