Htela je da uradi vežbe, ali je njen pas Bili imao drugi plan

Brojni vlasnici pasa znaju da je vežbanje uz njihove ljubimce ponekad prava nemoguća misija. To je iskusila i Beti, vlasnica labradora Bilija, koja je snimila kako trenira, a usput zabeležila prizor koji je hiljadama ljudi izmamio osmeh na lice.

Njen pas, slatki Bili, odlučio je da prekine njeno izvođenje vežbi istezanja tako što se uvukao ispod nje i legao. Beti nije mogla da nastavi sa vežbanjem nakon što je Bili legao, ali joj to nije smetalo jer ju je njen simpatični ljubimac jako nasmejao.

- Istezanje je za dvoje, napisala je Beti u opisu video-snimka koji je mnoge nasmejao. Video, iako je snimljen pre godinu dana, nedavno je pronašla u memoriji telefona i odlučila da ga podeli, a reakcije pratilaca nisu izostale.

"Ovako treba da radiš", "Jako ste slatki", "Ovo je preslatko do bola", "On je tako divan dečko, učinio je istezanje mnogo zabavnijim", "Bili želi da se zategne", "Predivno, želi da bude uz tebe po svaku cenu", samo su neki od komentara u nizu.

