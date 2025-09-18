Slušaj vest

Jedna žena doživela je pravi šok kada je otvorila paket sa farmerkama koje je naručila sa popularnog sajta Shein, a njena kupovina se pretvorila u pravu „katastrofu“. Komad odeće koji je stigao izgledao je potpuno drugačije od onoga što je očekivala, a svoju priču podelila je na TikToku i nasmejala hiljade ljudi.

Lorren, na TikToku poznata kao @bowlorraine, ispričala je kako online kupovina ponekad može poći po zlu, iako, kako tvrdi, do sada nije imala problema sa narudžbinama sa Sheina. Njeno iskustvo pokazuje kako očekivanja mogu biti jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo.

„Mislila sam da će biti dobre“

U videu koji je postao viralan, Lorren je objasnila svoju grešku i dala savet drugim kupcima.

- Pobrinite se da pravilno proverite opise. Želite li da vidite šta sam dobila?, započela je svoju priču. Odlučila je da kupi nove farmerke jer je došlo hladnije vreme.

- Znate šta, pošto ionako volim helanke, ali pomislila sam, znaš šta? Kupim neke od onih, hm, farmerkica sa poderotinama sa Sheina. Znaš one sa poderotinama na nogavicama? Pa pronašla sam jedne, i pomislila sam da su dovoljno jeftine. Probaću ih, ispričala je i dodala da je mislila da će biti savršene.

- Imale su nekoliko poderotina na svakoj nogavici i pomislila sam, da, biće dobre. Biće okej. Još uvek ću moći da nosim japanke sa njima, jer su malo izlizane na krajevima. Mislila sam da imaju rastegljivi struk, znaš, kao jeggings. Pogledala sam sliku – apsolutno prelepe, devojke moje. Dozvolite da vam ih pokažem.

Urnebesan print umesto poderotina

Lorren je zatim pokazala pantalone. Na prvi pogled su delovale kao poderane farmerke, ali pažljivijim pregledom postalo je jasno da je u pitanju nešto sasvim drugo. Na pantalonama nije bilo pravih poderotina, već je bio odštampan uzorak poderanih farmerki – zajedno sa slikom noge koja se vidi ispod.

- To je zapravo prokleti print nečije noge. To zapravo nije poderotina, to je print, vikala je kroz smeh. Situacija ju je toliko nasmejala da je odlučila da zadrži taj bizaran komad odeće.

- Smatrala sam to urnebesnim. Hoću li da ih vratim? Neću. Hoće li se koristiti? Neće, ali smatrala sam to urnebesnim.

Svoj video je završila savetom, podstičući ljude da uvek pažljivo čitaju opise proizvoda i gledaju fotografije da ne bi ponovili njenu grešku.

Poručila farmerke preko interneta pa se pokajala Foto: printscreen/tiktok/bowlorraine

„Barem nećeš morati da se briješ“

Njena priča je nasmejala TikTok zajednicu, a komentari su brzo počeli da pristižu. Mnogi su podelili slična iskustva ili su se jednostavno nasmejali njenoj situaciji.

"Dobila sam trapez farmerke, a ispostavilo se da su printane helanke, lol“, napisala je jedna korisnica. „Kao da su odštampali i nogu. Plačem“, dodala je druga.

Jedan od komentara koji je izazvao najviše smeha bio je: „Barem nećeš morati da se briješ.“ Četvrta osoba je napisala: „Molim te, probaj ih, nemoj nas držati u neizvesnosti.“

„I ja sam isto dobila, haha. Donirala sam ih u humanitarnu radnju – neko drugi može da se nosi sa njima“, podelila je još jedna korisnica svoje iskustvo.

Bonus video: Kupovina farmerki po širini vrata