Jedna devojka iznajmila je kuću sa četiri drugarice u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, i ostala užasnuta nakon neočekivanog otkrića u kući u kojoj su boravile.

Kada su Džejd i njene prijateljice povukle zavese, otkrile su nešto neobično - pramenove kose zakačene za zidove.

„Primetile smo kosu čim smo stigle, bilo je oko 23 sata u četvrtak uveče,“ rekla je Džejd za Newsweek. „Bilo je strašno jer smo bile same. Isprva smo se jako uplašile, ali nismo baš imale opciju da odemo jer je bilo kasno.“

Prema rečima Džejd, domaćin je objasnio da je reč o šali, jer je ćerka vlasnika nekada živela u toj kući sa prijateljima. „Ako zumirate, možete videti da izgledaju kao lica. To je 'core memory' (osnovno sećanje), pa nisu hteli da to uklone,“ rekla je ona.

Portparol Airbnb-a, preko čega su devojke iznajmile kuću, je za Newsweek rekao: „Airbnb zahteva od domaćina da poštuju naša osnovna pravila o tačnosti i čistoći, a gošće nas mogu kontaktirati 24/7 u retkim slučajevima kada naiđu na problem. U kontaktu smo sa gošćom kako bismo preduzeli mere prema domaćinu.“

Umesto da ukloni pramenove, domaćin je, prema rečima Džejd, ponudio papir i lepljivu traku da same prekriju kosu. „Ponudili su nam papir i lepljivu traku da to prekrijemo, ali ne da skinemo. Podelila sam to na TikToku da potvrdim koliko je to ludo, jer domaćin očigledno nije tako mislio,“ rekla je ona.

Podelila je taj trenutak na TikToku, gde je video sakupio više od 2,3 miliona pregleda, a ljudi su u komentarima delili svoje reakcije.

Jedan korisnik TikToka je duhovito napisao: „Dodala bih i pramen svoje kose. Da zbunim nekog serijskog ubicu koji skuplja trofeje.“

Drugi je napisao: „Izvinite, gospođo, da li je to zid trofeja? Previše sam gledala true crime (stvarne kriminalističke priče) za ovo.“

Neki korisnici su primetili da pramenovi liče na mala lica sa brkovima, ukazujući na sjajne roze tačkice iznad kose. Drugi su se šalili da su možda prošle gošće nastavile tu tradiciju, a da vlasnici to nisu primetili.

Ovo nije prvi put da se u Airbnb-u nađe nešto neobično. Ranije ove nedelje, jedan par je podelio kako su otkrili „skrivena“ vrata i „tajni“ treći sprat u svom smeštaju za odmor.

