Slušaj vest

Nik Stouberl (35) iz Kalifornije nije samo običan državni službenik. On je umetnik, komičar, performer i, što je najvažnije, nosilac Ginisovog svetskog rekorda za najduži muški jezik na planeti. Sa neverovatnih 10.1 cm, njegov jezik nije samo biološka zanimljivost, već i četkica kojom stvara jedinstvena umetnička dela. Zbog svega toga dobio je nadimak "Likaso" (eng. Lickasso).

Od "Džin Simonsa" do Ginisove knjige rekorda

Nik je oduvek bio svestan da je njegov jezik duži od proseka. Još kao dečak, isplazio bi jezik nestašnim vršnjacima, a u srednjoj školi je zbog svoje posebnosti dobio nadimak "Džin Simons", po slavnom basisti rok benda "Kiss". Ipak, tek 27. novembra 2012. godine, njegova neobična karakteristika zvanično je potvrđena.

U galeriji pogledajte kako Likaso barata jezikom:

1/7 Vidi galeriju Nik Stouberl, Likaso, ima najduži jezik na svetu i njime slika Foto: Printscreen/X/Guinnes World Records

Nakon rigoroznog procesa merenja koje je sproveo medicinski stručnjak, Stouberl je upisan u istoriju kao čovek sa najdužim jezikom na svetu.

- Imati dug jezik nije talenat, to je dar. Ako znate kako da iskoristite dar koji vam je Bog dao, to možete nazvati talentom, skromno je izjavio.

Rođenje "Likasa"

Inspiraciju za slikanje jezikom pronašao je na internetu, gledajući video snimak Indijca po imenu Ani K, koji je koristio sličnu tehniku. Međutim, Ani K je patio od glavobolja i mučnina zbog direktnog kontakta sa bojom. Zato je Nik razvio svoju, sigurniju metodu.

Njegov proces započinje omotavanjem jezika u providnu plastičnu foliju. Nakon toga, jezik umače u akrilnu boju i pažljivo je nanosi na platno. Tehniku je nazvao „licking“, što u prevodu znači "lizanje". Tako je rođen Likaso – umetnik čiji je alat intimniji i neponovljiviji od bilo koje četkice. Njegova dela često prikazuju motive iz svakodnevnog života i pop kulture, a neka su prodata i za više od 1100 evra.

Humor, pop kultura i neobične muze

Njegov umetnički opus je eklektičan i prožet humorom.

- Nedavno sam lizanjem naslikao dabra i Stiva Harvija, izjavio je u svom prepoznatljivom stilu.

Inspiraciju pronalazi svuda – od Koko, poznate gorile koja je slikala, pa do velikana kao što su Pablo Pikaso i Endi Vorhol, čiji je pop-art snažno uticao na neke od njegovih projekata. Za Stouberla, umetnost je „izlaz za apsurd“, a njegov život i rad savršen su odraz te filozofije.

Višestrani talenat i "The Tongue Show"

Iako je slikanje jezikom njegov najpoznatiji talenat, Nik Stouberl je svestrana ličnost. Osim što radi kao američki državni službenik, vodi i YouTube kanal "The Tongue Show", gde kroz razne likove i performanse istražuje mogućnosti svog neobičnog dara.

Njegov jezik ima i praktične primene – Nik se šali kako mu ne trebaju salvete jer jednostavno poliže ostatke hrane sa lica, što naziva "ekološki prihvatljivim rešenjem". Takođe, jedan je od retkih ljudi na svetu koji može da poliže sopstveni lakat.

Izvan rekorda – od mode do televizije

Njegova jedinstvenost prepoznata je i izvan sveta rekorda i umetnosti. Pojavio se u kampanji za poznati modni brend Dizel i gostovao u brojnim televizijskim emisijama širom sveta, gde je uživo demonstrirao svoje slikarske veštine.

Bonus video: Davod Ćajić iz Ljiga dvostruki je Ginisov rekorder u broju sklekova