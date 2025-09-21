Slušaj vest

Džena Džejmison je devedesetih godina bila zvezda filmova za odrasle. Ova fatalna plavuša bila je planetarno popularna, a njenom "umeću" nisu odoleli ni Balkanci. Danas ima 51 godinu i još uvek izgleda fantastično.

Krasila je naslovnice brojnih magazina sa erotskim sadržajem, a njena knjiga  "How to Make Love Like a Porn Star", postala je bestseler Njujork tajmsa i probila ju je je još jače u mejnstrim. Međutim, odjednom je  nestala iz javnosti. Zasitila se slave i popularnosti i htela je da zasnuje porodicu što je i uradila 2009. godine.

Ovako sada izgleda Džena Džejmison:

Džena Džejmison Foto: Instagram/jennacantlose, Instagram/ jennacantlose

Međutim, umesto da uplovi u mirnu luku, Dženu su tek čekala teška iskušenja. Razvodi, misteriozna bolest koja ju je ostavila u kolicima, samo su deo onoga što je prošla. Podsetimo, u januaru 2022, lekari su joj pogrešno dijagnostikovali Guillain-Barré sindrom, stanje u kojem imuni sistem napada nervne ćelije i može dovesti od utrnulosti do paralize. Bila je u bolnici oko 9 meseci, imala je atrofiju mišića u nogama i nije mogla samostalno da hoda. Međutim, Džena je kasnije, nakon što je dobila pogrešnu dijagnozu, sama odlučila da napusti bolnicu i krene holistički put lečenja, a i dan-danas deli "apdejte" sa pratiocima na Instagramu, pokazujući napredak u hodu i zdravlju uopšteno. 

Džena Džejmison
Džena Džejmison se fotografisala bez donjeg veša Foto: Instagram/jennacantlose

Sada izgleda bolje nego ikada, a na njenom Instagram profulu možemo videti da joj se osmeh ponovo vratio na na lice te da rado objavljuje provokativne fotografije slične onima kada je bila na vrhuncu popularnoasti.

Džena je deo svoje nekadašnje lepote uništila burnim životom, ovisnošću o drogama, ali i plastičnim operacijama, a sada ju je dodatno promenila i bolest.

