7 dana nije jeo ništa, pio samo vodu: Glava mi je bila teška, osećao sam umor, a onda se desilo neočekivano (VIDEO)
U svetu sve popularnijih dijeta i izazova koji obećavaju više energije i bolji fokus, treba znati da nisu svi režimi ishrane usmereni isključivo ka gubitku kilograma. Neke metode, poput višednevnog posta, mogu ponuditi određene zdravstvene benefite – naravno, isključivo uz prethodni dogovor s lekarom.
Jedan od takvih eksperimenata sproveo je Jutjuber Džastin Dorf, koji je odlučio da sedam dana provede bez hrane, uz konzumaciju samo vode. Njegovo iskustvo dokumentovano je u video snimku od 11 minuta, koji je brzo privukao pažnju internet publike.
U galeriji pogledajte fotografije Džastina Dorfa:
Zašto se odlučio na ekstremni post
Džastin je u uvodu objasnio šta ga je navelo na ovaj korak: - Poslednja dva meseca osećam se umorno. Imam dosadne povrede. Konstantno sam pod blagim stresom. Žudim za brzom hranom. Osećam se nekako tužno i nisam baš svoj. U suštini, sve me boli i imam utisak da polako propadam.
Tražeći način da izađe iz tog stanja, rešio je da sprovede ono što je nazvao "Veliko resetovanje" – eksperiment tokom kog će pratiti svoj fizički i emotivni odgovor na potpuni post.
Početak bez većih problema
Na startu izazova imao je oko 76.2 kilograma, a već nakon sedam dana, vaga je pokazala da je izgubio više od 4.5 kg. Prvih 20 sati posta prošli su, kako kaže, iznenađujuće glatko: - Raspoloženje mi je bilo dobro. Nisam imao posebne želje za hranom, nisam osećao neku glad, imao sam dovoljno energije. Još uvek se ništa dramatično nije događalo.
Ulazak u ketozu i prve tegobe
Kako su sati odmicali, njegovo telo je počelo da prelazi u stanje ketoze – metabolički proces u kom organizam umesto glukoze koristi masti za energiju. Već drugog dana iskusio je prve ozbiljnije simptome.
- Osećao sam se umorno, glava mi je bila teška i mutna, osećao sam mučninu. Klasični znaci da ketoza počinje da radi, ispričao je Džastin.
Najteži dani posta
Treći i četvrti dan pokazali su se kao najzahtevniji fizički i mentalno.
- Probudio sam se sa osećajem praznine, kao da je neko izvadio sve iz mene, kao da se sušim. Ruke i noge su mi bile hladne i blede.
Kako bi prebrodio krizu, Džastin je pribegao suplementima i slanoj vodi, pokušavajući da stabilizuje stanje. Veći deo dana proveo je sedeći pored prozora, boreći se sa bezvoljnošću i fizičkom slabošću.
Preokret: od "zombija" do "stanja božanstva"
Iako je izgledalo kao da njegovo telo odustaje, Džastin tvrdi da je sve krenulo nabolje petog dana.
- Tog dana sam prvi put više mario za to kako se osećam nego za to kako izgledam. Nisam se više grčevito borio protiv gladi i želja za hranom. Imao sam neverovatno mnogo energije i bez problema sam radio treninge, priča Džastin.
U tom trenutku, kako kaže, došao je do potpunog mentalnog i fizičkog zaokreta. Umesto osećaja iscrpljenosti, pojavio se osećaj kontrole, jasnoće i lakoće.
Rezultati na kraju izazova
Na kraju sedam dana, Džastin je izgubio skoro pet kilograma, a obim njegovog struka smanjen je za skoro četiri centimetra. Ali, kako naglašava, fizičke promene nisu mu bile najvažnije. Želja za brzom hranom je nestala, nivo energije porastao, a mentalno stanje se značajno popravilo. Ovaj izazov za njega je bio više od fizičkog poduhvata – bio je to način da se izbori sa osećajem bezvoljnosti, stresa i emocionalnog zasićenja.
Iako ekstremni post nije za svakoga i nosi određene zdravstvene rizike, Džastinovo iskustvo pokazuje da kontrolisano i svesno pomeranje granica može imati dubok uticaj na celokupno stanje čoveka. Ali, uz napomenu, ovakvi eksperimenti ne treba da se sprovode bez prethodne medicinske konsultacije.
