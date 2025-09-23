Slušaj vest

Pozivnica za venčanje koja se pretvori u prijavu kadrovskoj službi zvuči kao scenario za film, ali jednoj ženi se upravo to dogodilo s koleginicom s posla. Svoju neverovatnu priču podelila je na društvenim mrežama,

Bizarna prijava zbog privatne proslave

"Ovo je iskreno jedna od najčudnijih situacija koje sam ikad doživela na poslu. U kancelariji imam koleginicu s kojom sam u prijateljskim odnosima, ali nismo bliske. Povremeno bismo popričale o nevažnim stvarima, ništa duboko. Nikad nismo zajedno ručale. Nismo imale nikakav stvarni kontakt van posla", započela je svoju priču.

"Saznala je da se udajem i pitala kada je venčanje. Odmah nakon toga me je direktno pitala da li je pozvana. Malo sam se nasmejala i rekla: 'Ma ne, biće to zaista malo venčanje. Samo za najbliže prijatelje i porodicu.' Nisam tome pridavala nikakvu važnost. Nakon toga je zaćutala i postala pomalo hladna, ali pomislila sam da je to samo neprijatan trenutak i nisam se opterećivala", nastavila je.

Dobila poziv od odeljenja za ljudske resurse

"Nekoliko dana kasnije, dobila sam poziv za sastanak od kadrovske službe. Ispostavilo se da je podnela pritužbu u kojoj tvrdi da sam 'isključiva' i da 'stvaram neprijateljsko okruženje izostavljanjem ljudi'. I to sve zato što je nisam pozvala. Na svoje venčanje. Koje sama plaćam. I koje nema nikakve veze s poslom", prisetila se.

"Tako sam morala da sedim na sastanku s kadrovskom i objašnjavam da nisam dužna da pozovem na svoje venčanje koleginicu koju jedva poznajem. Objasnila sam da je to privatan događaj koji nema apsolutno nikakve veze s poslom. Iskreno, zaposleni u kadrovskoj izgledali su jednako zbunjeno kao i ja. Uglavnom, rekli su: 'U redu, hvala' i zatvorili slučaj.

"Neki ljudi zaista misle da se svet vrti oko njih"

Međutim, ona se sada prema meni ponaša izuzetno pasivno-agresivno. Upućuje mi poglede ispod oka i dobacuje sitne provokacije kad prođem pored nje. I dalje spominje situaciju kroz čudne, sarkastične komentare poput: 'Neki ljudi su danas tako uključivi'. Ne mogu da verujem da je stvarno mislila da bi kadrovska mogla da... šta, da me natera da je pozovem? Neki ljudi zaista misle da se svet vrti oko njih", zaključila je.

Korisnici Reddita joj daju savete

Priča je izazvala lavinu komentara, a korisnici su izražavali nevericu i nudili joj savete.

"Mislim da je iznenađujuće često da neki ljudi pretpostavljaju da su bliskiji s drugima nego što stvarno jesu, jednostavno zato što nikada nisu imali značajne odnose pune dubine i povezanosti. Ovo bi mogao da bude takav slučaj. Ipak, to ne opravdava njen osećaj da na to ima pravo. Definitivno je bezobrazno i čudno uvlačiti kadrovsku u privatnu situaciju koja nema veze s poslom", napisao je jedan korisnik.

"Tvoja koleginica je čudna"

"Dokumentuj sve, ali nemoj da reaguješ. Ako budeš imala sreće, prestaće ako ne dobije pažnju. Zamoli je jednom da prestane jer nema pravo na pozivnicu. Ako ne prestane, idi s dokumentacijom u kadrovsku i obavesti ih da ona stvara neprijateljsko okruženje", savetovao je drugi.

"Ovo je jedna od najčudnijih stvari koje sam pročitao. Tvoja koleginica je čudna. Ko tako razmišlja? Šta je sledeće? Očekuje li da je povedeš i na medeni mesec?", zapitao se drugi korisnik.

Šta vi mislite o ovoj situaciji? Pišite nam u komentarima.

