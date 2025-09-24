Nik Jardi u vezi sa ženama koje su majka i ćerka

Slušaj vest

Ljudi su početkom godine bili zaprepašćeni nakon što je jedna devojka otkrila da su ona i njena majka trudne istovremeno – ali to nije bio jedini iznenađujući detalj. U videu objavljenom na Jutjubu, Džejd je podelila priču o svojoj "nekonvencionalnoj" vezi. Dok je objašnjavala svoju situaciju, uz nju su na sofi sedili njen partner Nik Jardi i njena majka Dani. Majka i ćerka bile su obučene u slične plavo-bele cvetne haljine, dok su ponosno pokazivale trudničke stomake.

"Neverovatna je mogućnost deliti svoju ljubav i inspirisati druge da isprobaju nekonvencionalne veze", rekla je Džejd, koja ima i OnlyFans. "Veza i brak koji imamo donose nam sreću kakvu nikada pre nismo osetili", istakla je.

Pogledajte u galeriji slike majke i ćerke koje su navodno trudne sa istim muškarcem:

1/10 Vidi galeriju Majka i ćerka trudne sa istim muškarcem Foto: prinscreen/instagram/nickyardy

Otkrivajući neobičnu dinamiku, Džejd je objasnila da čeka ćerku sa Nikom, dok njena majka Dani nosi njegovog sina. "Obe ćemo roditi Nikovu decu", izjavila je Džejd. "Mama nosi Nikovog juniora, a ja Nikolu, i presrećni smo zbog toga."

Iako je svesna da njihova situacija izaziva čuđenje, Džejd je naglasila koliko je uzbuđena: "Imati dete zajedno sa mamom nešto je najlepše i najposebnije što sam mogla da zamislim." Dani je dodala da cela situacija postaje još neobičnija jer će Džejdina ćerka biti njena prva unuka, dok će njeno dete ujedno biti Džejdin mlađi brat.

Oni tvrde da su za trudnoće saznali u isto vreme, što su opisali kao "prelep trenutak". Dani, koja već ima dvoje dece, priznala je da je bila iznenađena. "Nisam mislila da ću u svojim godinama ponovo zatrudneti, ali ovo je pravo čudo", rekla je nasmejana.

pozitivni testovi na trudnoću majke i ćerke Foto: prinscreen/youtube/Nickyardy

Uprkos burnim reakcijama koje su dobili podelivši svoju srećnu vest, Džejd, Nik i Dani ostaju pri svom stavu. "Nije uobičajeno da su majka i ćerka trudne u isto vreme – a još manje sa istim muškarcem – ali mi ne bismo želeli da stvari budu drugačije", poručila je Džejd, a Nik je kratko zaključio: "Ovakav život nije za svakoga. Radite ono što vas čini srećnima – mi to upravo činimo."

Međutim, Jardi je ubrzo priznao da je sve bila šala. U intervjuu za britanski Daily Mail rekao je da stvarnih trudnoća nema i da je sve bio skeč, osmišljen da zabavi njegove pratioce.

Iako su trudnoće lažne, Nik tvrdi da je njegova veza sa Džejd i Dani stvarna. Kako navodi, tri osobe žive zajedno, dele zajednički račun i spavaju u istom krevetu, uz napomenu da svoje seksualne živote drže odvojeno. „One su stvarno majka i ćerka. Naša veza je stvarna“, rekao je Jardi.

Nik Jardi sa Džejd i Dani Foto: printscreen/youtube/celebchats

Jardi, je društvenim mrežama objavljivao video snimke u kojima su Džejd i Dani ponosno pokazivale lažne trudničke stomake, lažne ultrazvuke, pa čak i organizovale zajedničku zabavu povodom „otkrivanja pola bebe“.

Početak ove neobične priče, prema njegovim rečima, vezan je za probleme u vezi sa Džejd, zbog kojih su se obratili Dani, koja je životni trener, za savet. Ona im je predložila da uključe „drugu ženu“ u njihov odnos kako bi začinili stvari. Na kraju je treća žena postala ona.

Bonus video: Žena u 56. godini rodila bliznakinje