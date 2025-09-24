Slušaj vest

Dva meseca nakon što je tadašnji izvršni direktor kompanije „Astronom“ Endi Bajron uhvaćen s Kristin Kabot na popularnoj „Kiss cam“ kameri na koncertu Koldpleja, oglasio se izvor blizak Kabot kako bi otkrio istinu o njihovoj vezi. Naime, kako tvrdi izvor, trenutak koji je postao viralan, gde Bajron grli Kabot,ne odražava potpunu istinu.

Prethodnih nedelja u javnosti su se pojavili detalji o tome kako se Kabot već razvodila od supruga pre nego što je prisustvovala koncertu s Bajronom. „Kristin i Endi imali su odličan radni odnos, sjajno prijateljstvo. Nije bilo afere. Bilo je neprimereno grliti šeficu na koncertu, a ona preuzima punu odgovornost za to, ali skandal, gubitak posla, sve je to nepravedno“, rekao je izvor za People.

I Bajron i Kabot su nakon incidenta napustili kompaniju, koja je nakon Bajronove ostavke izjavila da se od njihovih lidera očekuje da postave standard i u ponašanju i u odgovornosti, a taj standard s njegove strane nije bio ispunjen. Izvor blizak Kabot tvrdi da je izveštavanje o ovom incidentu daleko od istine.

„Bitno je primetiti koliko je Kristin neprimereno etiketirana. Teško je svedočiti onome što se desilo i važno je shvatiti koliko to može biti razorno, ne samo za pojedince, već i za njihove porodice. Ovo se može desiti bilo kome od nas u bilo kom trenutku. Ovo su stvarni ljudi i stvarne porodice. Teško je videti kako su se ljudi toliko ismevali na njihov račun“, rekao je izvor.

U periodu kada je prisustvovala koncertu, Kabot je već bila razdvojena od supruga.

„Sporazumno su razdvojeni i idu ka razvodu“, rekao je izvor blizak Kabot.

Takođe, izvor je otkrio iznenađujuću informaciju da je na koncertu, kada je Kabot viđena s Bajronom, i njen suprug bio na istom koncertu s drugom ženom. „Njen suprug je bio na koncertu Koldpleja na dejtu iste večeri“, kazao je izvor za People.

