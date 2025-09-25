Čim su se doselili dočekala ih je komšinica iz pakla

Preseljenje u novi dom mnogima označava početak uzbudljivog poglavlja u životu. Novi prostor, nova okolina i – nada da će i komšije biti prijateljski nastrojene. Međutim, za jedan mladi par njihova selidba u prvi zajednički stan pretvorila se u šokantno iskustvo samo nekoliko sati nakon useljenja.

Anonimna poruka umesto dobrodošlice

Nakon što su tokom popodneva unosili stvari u stan – konkretno između 14 i 16 časova – par je još jednom svratio da unese krevet oko 18:30, pre nego što su otišli da obeleže svoj poseban dan. Kada su se vratili, dočekalo ih je nešto potpuno neočekivano: zalepljena poruka na vratima puna optužbi i pretnji, potpisana jednostavno – "Dosta!“

- Tek vam je prvi dan, a već ste poremetili živote svih svojih komšija. Vaše nepoštovanje, treskanje vratima, vikanje, lupanje nogama i ostalo neće se tolerisati! Ovo je zgrada s pravilima! Buka neće biti tolerisana. Ako nastavite, naši će stanovnici izdati upozorenja o kršenju propisa o buci, a zatim će početi naplaćivati kazne koje mogu dovesti do deložacije! Platili smo mnogo novca za kupovinu ovih domova da bismo pobegli od neukih stanodavaca! Pročitajte priručnik s pravilima! DOSTA! - glasila je poruka koja ih je dočekala.

Upravnik i stanodavac: „Niste prekršili ništa“

Par je situaciju podelio na Redditu, tražeći mišljenje zajednice. Tamo su objasnili da nisu pravili nikakvu nesrazmernu buku, već samo unosili osnovne stvari u stan. Ubrzo su kontaktirali i upravu zgrade i svog stanodavca, koji su ih uverili da nisu prekršili nijedno pravilo. Štaviše, poruku su ocenili kao neprimerenu i blisku uznemiravanju, uz izvinjenje zbog neprijatnosti koju su doživeli.

Sumnja pada na misterioznu komšinicu

Par veruje da zna ko stoji iza anonimne poruke. Navodno su primetili stariju ženu, verovatno u kasnim šezdesetim, kako ih posmatra sa svog balkona dok su unosili stvari. Kada su je pogledali, navodno je brzo spustila roletne. Zanimljivo je da stan ovog para uopšte nije u blizini njenog, niti prolaze pored nje kada koriste lift.

Saveti sa interneta: „Kupite kameru, smejte se, ignorišite“

Reddit zajednica nije ostala nema na ovu priču. Mnogi su dali praktične savete kako da se par nosi sa ovakvom vrstom komšijskog maltretiranja. Neki predlažu preventivne mere, poput video-nadzora, dok drugi preporučuju pasivno-aktivnu taktiku.

"Ljudi se manje usude pisati beleške ako znaju da ih snimaju", "Sledeći put kad je vidite kako vas gleda, nasmešite se i oduševljeno mahnite. Zatim je potpuno ignorišite ostatak vašeg najma", "Bože sačuvaj da proizvodite zvuk dok se krećete. Žao mi je što već imate komšinicu iz noćne more", neki su od komentara.

Nova adresa, stari problemi

Iako su očekivali svečani početak zajedničkog života, umesto čestitki i osmeha, dočekala ih je neprijateljska poruka puna optužbi. Ipak, podrška online zajednice i potvrda od uprave zgrade da nisu prekršili nikakva pravila, dala im je vetar u leđa da ignorišu neosnovane kritike i nastave dalje.

