Bivša devojka serijskog ubice Toda Kolepa, Holi Odi, otkrila je u dokumentarcu "Serial Killer: Devil Unchained" da je on godinama gajio zabrinjavajuću strast prema oružju.

"Ako bi Tod imao hobi, to bi bilo pričanje o oružju,“ rekla je ona "U svakoj prostoriji njegove kuće imao je najmanje po dva pištolja i dva noža, čak i u kupatilu i vešernici", dodala je da joj je priznao da oružje nabavlja ilegalno, ali nikada nije otkrio od koga.

Devojka serijskog ubice Holi Odi Foto: InsideEdition/youtube

Veza iz senke

Holi je upoznala Toda 2002. godine a njihova tajna romansa započela je četiri godine kasnije, dok je ona još bila u braku.

"Nisam tražila pažnju, ali kada je došla, nisam je odbila,“ ispričala je.

Godine 2014. dala mu je novac da kupi metalni kontejner, misleći da će mu služiti za skladištenje hrane i municije. Nije ni slutila da će upravo taj kontejner postati mesto strave.

Spasavanje Kale Braun

U novembru 2016.godine policija je nakon dojave ušla na njegovo imanje u Južnoj Karolini i čula udarce koji su dopirali iz metalnog kontejnera. Unutra su pronašli 30-godišnju Kalu Braun, vezanu lancima oko vrata. Ona je otkrila da je Tod ubio njenog dečka, Čarlija Karvera, čije je telo kasnije pronađeno na istom posedu. Kolep je uhapšen na svom imanju u Južnoj Karolini gde je mesecima držao zatočenu 30-godišnju Kalu Braun, vezanu lancem u kontejneru. Policija je na tom imanju pronašla i telo Kravera kojeg je Kolep upucao pred očima nesrećne devojke.

Priznanja i zločini

Nakon hapšenja, Tod je priznao ubistva koja su rešila slučaj četvorostrukog masakra iz 2003. u radnji Superbike Motorsports. Takođe je priznao ubistvo para Džonija i Migen Koksi, nestalih krajem 2015. Njihova tela pronađena su na njegovoj zemlji posle spasavanja Braun.

Sveukupno, osuđen je za sedam ubistava i služi sedam doživotnih kazni bez mogućnosti pomilovanja.

Strah i ćutanje

Holi je priznala da je znala za njegovo naoružanje, ali se plašila da obavesti vlasti.

"Bila sam jedina osoba koja je to znala. Ako bih nešto rekla, bilo bi jasno da sam ga ja odala,“ objasnila je.