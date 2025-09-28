Slušaj vest

Keri Edvards iz Virdžinije osvojila je pozamašan dobitak na nagradnoj igri, a do dobitnih brojeva došla je uz pomoć ChatGPT. No, ova priča ima još lepši kraj jer je dobitnica odlučila da osvojeni iznos donira u dobrotvorne svrhe.

Gospođa Edvards otkrila je da je iskoristila popularni AI chatbot kako bi joj generisao brojeve s kojima je 8. septembra pogodila četiri od prvih pet brojeva te Powerball broj koji se igra u Americi.

Kako je došla do brojeva?
Prisjećajući se trenutka kada se za pomoć obratila veštačkojj inteligenciji, ispričala je:

"Rekla sam mu: Hej, ChatGPT, razgovaraj sa mnom. Imaš li brojeve za mene?'

Iako joj je chatbot odgovorio da je sve stvar sreće, Keri je ipak odlučila odigrati kombinaciju koju joj je predložio. Dva dana kasnije, primila je obaveštenje da je osvojila nagradu.

Njeni brojevi doneli su joj početni dobitak od 50.000 dolara. No, kako je prilikom uplate listića odabrala i opciju Power Play, njen se dobitak utrostručio na neverovatnih 150.000 dolara (oko 128.000 evra). Umesto da novac zadrži za sebe, Keri je nesebično odlučila svaki dolar proslediti u svrhe koje su joj bliske srcu.

(Kurir.rs/Index)

