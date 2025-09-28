Slušaj vest

Atraktivna influenserka Grejs Aruda privlači veliku pažnju svojim provokativnim objavama i izjavama. Ova zavodljiva Brazilka na društvenim mrežama ima skoro pet miliona pratilaca, a sa njima deli svoju intimu, u bukvalnom smislu. Njene fotografije su toliko provokativne da zaista ništa ne ostavljaju mašti.

Grejsi Aruda Foto: geisy_arruda/instagram

Ona je priznala da je jednom imala odnose sa osam muškaraca u isto vreme. Da stvar bude šokantnija, ako je to ikako moguće, ona je bez ustručavanja opisala sve detalje tih svojih egzibicija.

"Imam i dve ruke, pa mogu bar pet osoba da zadovoljim, bilo je veoma uzbudljivo kada nas je bilo osmoro. Želim sve da probam. Volim mirisne ljude. Volim miris seksa, ali osoba mora lepo da miriše. Ako ću da poljubim ženu u vrat, moram da osetim miris parfema. Moram da osetim miris kolonjske vode" govorila je Grejsi, piše Dejli Star.

Grejsi Aruda Foto: instagram.com/geisy_arruda

Ona je, takođe, objavila knjigu s nazivom „Ne gasi moju vatru: Gori sa mnom“, u kojoj je navela bizarne zahteve koje je dobijala od fanova. Jedan od njih je i odnos u taksiju.