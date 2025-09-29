svi su se smejali

Poklon je šokirao mladu na svadbi u Mostaru

Svadbe su uvek pune iznenađenja, ali ono što se nedavno dogodilo u Mostaru u Bosni i Hercegovini, zaista je nadmašilo sva očekivanja.

Umesto uobičajenog poklona, mladoženja je od kuma dobio prilično neobično društvo koje je odmah privuklo svu pažnju – magarca. Pevač je pozvao mladence na sredinu sale tvrdeći da će im pokazati gosta iznenađenja.

Dok su gosti očekivali još jedan muzički nastup, u salu je ušetao magarac. Ovaj neočekivani poklon izazvao je talas smeha i aplauza, a mladenci i prisutni nisu mogli da sakriju svoje oduševljenje ovim neobičnim prizorom.

Kako su mladenci veliki navijači fudbalskog kluba Hajduk Split, magarac je ukrašen šalom ovog kluba.

Nakon toga, gosti su se okupili oko životinje i zapeli nekoliko navijačkih pesama, uživajući u dobroj atmosferi.

Snimak je ubrzo postao viralan, nasmejao je mnoge korisnike društvenih mreža i mladencima ostavio nezaboravnu uspomenu na gosta kojeg nisu očekivali.

