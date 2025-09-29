Slušaj vest

Svadbe su uvek pune iznenađenja, ali ono što se nedavno dogodilo u Mostaru u Bosni i Hercegovini, zaista je nadmašilo sva očekivanja.

Umesto uobičajenog poklona, mladoženja je od kuma dobio prilično neobično društvo koje je odmah privuklo svu pažnju – magarca. Pevač je pozvao mladence na sredinu sale tvrdeći da će im pokazati gosta iznenađenja.

Dok su gosti očekivali još jedan muzički nastup, u salu je ušetao magarac. Ovaj neočekivani poklon izazvao je talas smeha i aplauza, a mladenci i prisutni nisu mogli da sakriju svoje oduševljenje ovim neobičnim prizorom.

Kako su mladenci veliki navijači fudbalskog kluba Hajduk Split, magarac je ukrašen šalom ovog kluba.

Nakon toga, gosti su se okupili oko životinje i zapeli nekoliko navijačkih pesama, uživajući u dobroj atmosferi.

Snimak je ubrzo postao viralan, nasmejao je mnoge korisnike društvenih mreža i mladencima ostavio nezaboravnu uspomenu na gosta kojeg nisu očekivali.

Klikom na link pogledajte kako je izgledao susret srpskih i bošnjačkih svatova u Republici Srpskoj.

Ne propustiteZanimljivostiSreli se srpski i bošnjački svatovi: Zbog onoga što su uradili ceo Balkan deli snimak (VIDEO)
svadba.jpg
ZanimljivostiUžas na venčanju: Mladenci se spremali da izgovore "da", a onda se desila katastrofa, gosti se panično razbežali "Ovo je božja poruka"
collage.jpg
Zanimljivosti"Mlada je iz Srbije, ovaj ukočeni mladoženja je Italijan 100%" Snimak srpsko-italijanske svadbe usijao mreže, grmelo je užičko kolo, a onda su svatovi...
collage.jpg
ZanimljivostiPotrošili 54.000 evra za svadbu, a onda su prebrojali koliko su dobili: Zapali su u dugove pa su morali da otkažu medeni mesec "Šokirani smo, ovo nas izjeda"
mlada.jpg

Bonus video: Svadba Marka Janketića

Marko Janketić svadba Izvor: Privatna arhiva