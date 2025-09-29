Slušaj vest

Džejms Elingsvort iz Luizijane morao je tri puta da se istušira ​​da bi se rešio smrada od, kako se navodi, najsmrdljivije hrane na svetu, kako je detaljno opisano u viralnom Instagram snimku koji ima više od 9 miliona pregleda.

„To je ubedljivo najodvratnija stvar koju sam ikada probao u životu“, rekao je Džejms Elingsvort za Jam Press.

Neustrašivi gastronaut često se snima kako proba uobičajena jela poput sirovog mesa i sušija od lososa iz Kostkoa i deli snimke sa svojih 55.000 pratilaca na Instagramu.

Džejms Elingsvort proba fermentisanu haringu Foto: screenshot IG/james_ellingsworth

Za svoj poslednji test koji izaziva mučninu, avanturistički gurman je odlučio da zagrize "surstreming", tradicionalni švedski delikates napravljen od fermentisane baltičke haringe.

Mnogi gurmani su ga svrstali na "planinu Rašmor", najsmrdljivijih jela, pored smrdljivog tofua iz Kine i hakarla, islandskog delikatesa napravljenog od fermentisanog mesa grenlandske ajkule.

Ovaj kreator sadržaja je rekao da je inspirisan nakon što je video „brojne video snimke ljudi koji pokušavaju i muče se da otvore konzervu, a kamoli da je pojedu, zbog toga koliko su rekli da užasno miriše“.

U snimku, Elingsvort otvara konzervu i odmah počinje da se guši dok mu miris udara u nozdrve.

"Mirisalo je kao da ste sipali tečnu zadnjicu na mrtvog rakuna“, prisetio se menadžer kompanije za prodaju krovova.

Džejms Elingsvort proba fermentisanu haringu Foto: screenshot IG/james_ellingsworth

Nažalost, zombificirana riba „imala je tačno onakav ukus kako je i mirisala“, prema rečima gurmana. Uprkos pokušaju da riblje jelo ubaci u brioš lepinju sa puterom poput bizarne rolnice sa jastogom, ipak je na kraju prilikom prvog zalogaja sve ispljunuo.

Zatim se udaljava da udahne svež vazduh.

„Poštujem sve kulture, ali možete da zadržite to", rekao je Elingsvort, koji je tvrdio da je „morao da se istušira ​​– nasapunja, ispere, ponovi dva puta – a zatim opere zube oko tri puta“.

„Miris je bio toliko loš da sam morao više puta da perem pribor za jelo izbeljivačem, sirćetom i solju“, dodao je. „Morao sam da ih ostavim u toj kombinaciji nekoliko dana pre nego što je miris ishlapio.“

Južnjak je rekao da je riba bila toliko smrdljiva da sumnja da je konzerva stigla trula, posebno zato što je bila ispupčena pre nego što je otvorena, što ukazuje na visok nivo gasova.

Džejms Elingsvort proba fermentisanu haringu Foto: screenshot IG/james_ellingsworth

Posmatrači su bili zgroženi smrdljivim "potezom", a jedan je napisao: „Muve i suvo povraćanje? Preskočiću.“

Drugi je dodao: „Zadržavam dah samo gledajući ovo... Takođe, sve muve bi trebalo da budu pokazatelj. Ovo nije namenjeno za ljudsku ishranu.“

Drugi su se složili da nešto definitivno nije u redu sa jelom.

„Brate, kao profesionalac u industriji konzerviranja hrane, mislim da je ova konzerva loša i nepogodna za ljudsku ishranu, ne bi trebalo da ima ovoliku količinu gasa unutra“, rekao je jedan skeptik.

„Trebalo bi da budu fileti, a ne gnjecava kaša od mesa i kostiju“, napisao je drugi. „Tvojoj konzervi je istekao rok trajanja, možeš to da primetiš po tome koliko je konzerva bila naduta od gasova izazvanih raspadanjem mesa. Upravo si jeo trulu ribu, brate.“

Uprkos iskustvu koje mu je izazivalo povraćanje, Elingsvort je rekao da bi ponovo rado probao surstreming.

