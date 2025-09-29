Slušaj vest

Muškarac Pol Bekster, poštar iz Prestona u Lankširu, mislio je da mu je sudbina zapečaćena zbog tumora, ali je onda doživeo totalni šok kada su lekari iz njegovih pluća izvukli – igračku.

- Kada su je izvukli svi su počeli da se smeju – doktori, sestre, svi. Čak je i meni to sad apsolutno smešno, rekao je Bekster.

Više od godinu dana tegoba

Pol (57) poslat je u respiratornu kliniku nakon što je više od godinu dana kašljao i iskašljavao žutu sluz, uz stalni osećaj malaksalosti. Budući da je bio dugogodišnji pušač i nedavno preležao upalu pluća, lekari su na osnovu rendgena posumnjali na tumor, jer su videli masu u njegovim plućima.

Doživeo je totalni šok kada su lekari iz njegovih pluća izvukli – igračku Foto: Shutterstock

Iznenađenje: Igračka stara 40 godina

Ipak, umesto zloćudne promene, otkriven je pravi uzrok – mini saobraćajni čunj iz Playmobil seta, koji je u njegovim plućima proveo čak 40 godina. Pol je taj set dobio za svoj sedmi rođendan.

Lekarima je rekao da je došao zbog "obične zimske prehlade", očekujući rutinsku kontrolu. Tokom bronhoskopije, tim lekara je na dnu jednog plućnog krila primetio „nešto malo i narandžasto“, navodi se u izveštaju Britanskog medicinskog časopisa (BMJ).

- Setio se da je dobio Playmobil set za svoj sedmi rođendan i veruje da je tada slučajno udahnuo igračku, navedeno je u izveštaju.

Retkost u medicini

Iako nije neuobičajeno da deca udišu male predmete, stručnjaci kažu da je ovakav slučaj – gde se simptomi pojave čak 40 godina kasnije – izuzetno redak i gotovo nepoznat u medicinskoj praksi.

doživeo totalni šok kada su lekari iz njegovih pluća izvukli – igračku Foto: Shutterstock

- Ne, nije na kaminu. I dalje ga imam, u tegli koju su mi dali – stoji u ormanu. Mislim da ću ga zauvek čuvati, da ga jednog dana dam unucima, rekao je poštar kroz smeh.

Kako je čunj ostao neprimećen?

Lekari veruju da je, pošto se aspiracija (udisanje stranog tela) dogodila u ranom detinjstvu, Polov disajni sistem uspeo da se adaptira i oblikuje oko stranog objekta, omogućavajući mu da funkcioniše bez većih problema decenijama.

- Telo je možda apsorbovalo predmet u plućnu sluzokožu, koja se razvila oko njega, što je vremenom izazvalo tegobe, piše u izveštaju.

Brz oporavak nakon uklanjanja

Samo četiri meseca nakon što je saobraćajni čunj izvađen, Pol je rekao da mu se kašalj gotovo potpuno povukao, a ostali simptomi značajno su se poboljšali.

Doživeo je totalni šok kada su lekari iz njegovih pluća izvukli – igračku Foto: Profimedia

- Pozitivno je to što su se simptomi znatno ublažili, a on je napokon pronašao svoj davno izgubljeni Playmobil čunj – na poslednjem mestu gde bi ga tražio, našalili su se lekari.

“Kao dete sam gutao igračke”

Pol se prisetio reakcije lekara kada je video narandžasti predmet.

- Rekao je da vidi nešto narandžasto na dnu pluća... Nisam mogao da zamislim šta bi to moglo biti. Radio sam ono što sva deca rade. Gutao sam igračke. Verovatno sam imao čunj u ustima i slučajno sam ga udahnuo. Ali se ne sećam da sam išta tada osetio, rekao je Pol, prenosi Mirror.

Zapanjujuće, čunj je „sedeo“ u njegovim plućima punih 40 godina, a da nije otkriven ni tokom upale pluća sa 18 godina, niti tokom hospitalizacije i MRI pregleda zbog apscesa mozga 2004. godine.

Bonus video: Helena i Dunja su bliznakinje rođene sa 3 nedelje razmaka