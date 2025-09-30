Slušaj vest

InfluenserGaret Dži, poznat po stranici "The Bucket List Family", odgovorio je na kritike nakon što je izazvao bes javnosti videom u kom baca svog 7-godišnjeg sina Kalija s litice u jezero Pauel. Dečak se, navodno, ustručavao da sam skoči.

"Kad bi neko naišao na taj video i video samo taj video, onda bi se složio s njima", rekao je Garet za People, pa dodao: "Pomislio bih: 'O, čoveče, ovo izgleda užasno, i ovaj otac je previše grub prema detetu.' Ali svako ko je duže pratio naše putovanje, razume koliko smo promišljeni i oprezni kao roditelji."

Putopisni vloger, koji sa suprugom Džesikom Dži ima i decu Doroti (12) i Manilu (11), otkrio je da ga je deo negativnih komentara rastužio.

"Bezbednost je uvek prioritet"

"Moglo se videti koliko ljudi nije imalo priliku da ih roditelji podstaknu da isprobaju nove stvari i ostali su unutar svoje zone komfora", izjavio je. "Nakon što su ljudi bili jako uznemireni ili prestravljeni mojim videom, pomislio sam da bih voleo da odem s njima u avanturu i pomognem im da isprobaju nešto novo."

U opisu spornog videa, Garet je naglasio da savetuje drugima da to ne pokušavaju kod kuće. "Takođe, ovo NIJE nešto što smo radili sa svom našom decom", dodao je. "Svako dete je prilično drugačije, pa se način na koji odgajamo, disciplinujemo i učimo kako skakati s litice prilično razlikuje. Prvi prioritet je bezbednost. Drugi je učenje da možete da radite teške stvari. Treći je zabaviti se."

Objasnio je zašto je odlučio da baci najmlađeg sina u vodu

"Odveli smo našeg najmlađeg Kalija na visinu litice za koju smo znali da će biti sigurna. Najveća opasnost bi zapravo bila da se ustručavao, nije skočio dovoljno daleko i pao niz liticu. Dakle, da bismo bili dodatno sigurni, jer je želeo da skoči, ali nije osećao samopouzdanje... Bacio sam ga", pojasnio je.

Ko je Garet Dži?

Garet Dži je američki influenser, preduzetnik i putopisac najpoznatiji po projektu "The Bucket List Family", u kom sa suprugom Džesikom i troje dece deli avanture s putovanja širom sveta.

Dži je studirao na Brigham Young University-u, gde je igrao fudbal, a paralelno razvio mobilnu aplikaciju Scan koju je kasnije prodao Snepčetu. Nakon toga porodica je prodala gotovo sve što ima i krenula na put oko sveta, beležeći iskustva kroz fotografiju, video i društvene mreže.

"The Bucket List Family" postao je globalno prepoznatljiv brend porodičnog putovanja, a Dži je glavni kreativac iza kamere. Porodica danas živi na Havajima, ali i dalje putuju i sarađuju s turističkim i lajfstajl brendovima.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: "Influenseri doživljavaju ogroman pritisak javnosti, dovode svoj identitet u problem"