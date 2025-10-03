Mislila je da joj mačke prave nered po kući

Slušaj vest

Iako su mačke često poznate po svojoj nestašnoj prirodi, ponekad nisu one krivci za nered u kući. Jedna vlasnica je danima krivila je svoje mačke zbog zemlje koja se stalno prosipala iz saksije sa sobnom biljkom, ali je ostala zatečena kada je otkrila pravog "počinioca" – žabu koja se sakrila u zemlji.

Njeno iznenađenje brzo je postalo viralno na TikToku, a video koji je objavila korisnica @lauraep32692 pregledan je više od 16 miliona puta.

- Pitala sam se zašto mi biljka stalno iskače iz saksije, mislila sam da su moje mačke krivci. Imajte na umu, ovo je bilo u mojoj kući više od nedelju dana! Pokušavala sam da kopam po zemlji, gurnula prst unutra i osetila nešto čudno, napisala je u opisu videa koji otkriva žabu skrivenu na dnu saksije.

Internet se šali: "Ne možete ga samo izbaciti"

Otkriće je izazvalo pravu lavinu duhovitih komentara. Mnogi korisnici društvenih mreža su se šalili na račun „pravnih“ posledica izbacivanja nepozvanog gosta:

„Ne možete ga samo deložirati bez sudskog naloga za iseljenje“, „Jadničak, verovatno mu se dopalo to mesto jer je stalno bilo vlažno zbog zalivanja biljke", "Žaba: Prestani da mi stavljaš ovu biljku na glavu", samo su neki od komentara u nizu.

Zabrinutost zbog moguće otrovne vrste

Iako je većina komentara bila šaljiva, neki vlasnici kućnih ljubimaca izrazili su zabrinutost nakon što je video podelio i Newsweek. Upozorili su da bi mogla biti reč o potencijalno opasnoj vrsti – krastači Rhinella marina.

- Izbočine na vrhu glave te žabe su zapravo otrovne žlezde koje mogu izlučiti toksin opasan, pa čak i smrtonosan za kućne ljubimce, naveo je jedan korisnik.

Bonus video: Šta mačka oseća kada je ostavite samu?