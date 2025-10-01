Slušaj vest

Bivši izvršni direktor kompanije Astronomer, Endi Bajron, i njegova supruga Megan Kerigan pokazali su da su i dalje zajedno, nekoliko meseci nakon što je "kiss cam" skandal tokom koncerta Coldplay-a izazvao buru u javnosti.

Nove fotografije koje su ove nedelje objavljene pokazuju par kako provodi vreme na otvorenom, što sugeriše da je njihov brak preživeo uprkos velikom pritisku javnosti.

Zajednički momenti na plaži

Fotografije koje je Daily Mail objavio 30. septembra prikazuju par kako šeta držeći se za ruke i uživa u zalasku sunca tokom piknika na plaži. Endi i Megan, koji imaju dva sina, viđeni su sa burmama dok su sedeli na ležaljkama, grickali užinu i pili sokove pre nego što su krenuli u šetnju, prenosi Tribune.

Ovaj izlazak predstavlja značajan pomak, s obzirom na događaje iz jula, kada je Bajron snimljen kako grli bivšu HR direktorku Astronoma, Kristin Kabot, tokom kiss cam segmenta na koncertu Coldplay-a u Bostonu.

Komentar Krisa Martina i posledice

Taj trenutak je brzo postao viralan, a frontmen Coldplay-a, Kris Martin, našalio se sa bine: - Ili imaju aferu, ili su samo veoma stidljivi.

Porodična fotografija Endija Bajrona sa suprugom i sinovima Foto: Printscreen/Facebook

U to vreme, i Bajron i Kabot su bili u brakovima. Megan Kerigan se tada povukla sa društvenih mreža i navodno je napustila porodični dom u Masačusetsu, preselivši se na njihovu imovinu u Mejnu.

Razvod i ostavke

U avgustu, Kristin Kabot je podnela zahtev za razvod od supruga Endrjua, koji je kasnije izjavio da su se već razdvajali pre incidenta na koncertu. Nakon što je skandal postao javna tema, i Bajron i Kabot su dali ostavke na svoje rukovodeće pozicije u kompaniji Astronomer.

