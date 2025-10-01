Direktoru preljubniku žena oprostila javnu bruku? Ceo svet gledao njegovu švaleraciju na koncertu, a šokantne fotke sad obilaze planetu
Bivši izvršni direktor kompanije Astronomer, Endi Bajron, i njegova supruga Megan Kerigan pokazali su da su i dalje zajedno, nekoliko meseci nakon što je "kiss cam" skandal tokom koncerta Coldplay-a izazvao buru u javnosti.
Nove fotografije koje su ove nedelje objavljene pokazuju par kako provodi vreme na otvorenom, što sugeriše da je njihov brak preživeo uprkos velikom pritisku javnosti.
Zajednički momenti na plaži
U galeriji pogledajte trenutak kada je Endi uhvaćen u prevari:
Fotografije koje je Daily Mail objavio 30. septembra prikazuju par kako šeta držeći se za ruke i uživa u zalasku sunca tokom piknika na plaži. Endi i Megan, koji imaju dva sina, viđeni su sa burmama dok su sedeli na ležaljkama, grickali užinu i pili sokove pre nego što su krenuli u šetnju, prenosi Tribune.
Ovaj izlazak predstavlja značajan pomak, s obzirom na događaje iz jula, kada je Bajron snimljen kako grli bivšu HR direktorku Astronoma, Kristin Kabot, tokom kiss cam segmenta na koncertu Coldplay-a u Bostonu.
Komentar Krisa Martina i posledice
Taj trenutak je brzo postao viralan, a frontmen Coldplay-a, Kris Martin, našalio se sa bine: - Ili imaju aferu, ili su samo veoma stidljivi.
U to vreme, i Bajron i Kabot su bili u brakovima. Megan Kerigan se tada povukla sa društvenih mreža i navodno je napustila porodični dom u Masačusetsu, preselivši se na njihovu imovinu u Mejnu.
Razvod i ostavke
U avgustu, Kristin Kabot je podnela zahtev za razvod od supruga Endrjua, koji je kasnije izjavio da su se već razdvajali pre incidenta na koncertu. Nakon što je skandal postao javna tema, i Bajron i Kabot su dali ostavke na svoje rukovodeće pozicije u kompaniji Astronomer.
