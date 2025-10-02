nije mogla da je ostavi

U italijanskom gradu Bergamu otkriven je slučaj koji je zaprepastio javnost – telo starice pronađeno je u sopstvenom krevetu, mumificirano, više od godinu dana nakon smrti. Njena ćerka (60) uhapšena je zbog sumnje da je skrivala majčinu smrt kako bi nastavila da prima državne beneficije.

Zabrinuti brat i sumnje komšija

Slučaj je razotkriven 10. septembra, kada se brat osumnjičene obratio policiji jer danima nije mogao da stupi u kontakt sa njom. U međuvremenu su komšije prijavile neprijatne mirise koji su dolazili iz stana.

Telo starice pronađeno je mumificirano u njenom krevetu Foto: Shuterstock

Kada je policija ušla u stan, zatekla je šokantan prizor – telo 101-godišnje Frančeske Petinato nalazilo se na krevetu, prekriveno slojevima vunenih ćebadi. Prema proceni forenzičara, bilo je u fazi mumifikacije.

Obmana sistema: penzije, naknade i lažni formulari

Tokom istrage utvrđeno je da je ćerka pokojne Frančeske više meseci nakon majčine smrti nastavila da podiže njenu penziju i dodatak za negu. Pored toga, u više navrata je podnosila tzv. „formular 104“, kojim je tražila oslobađanje sa posla uz obrazloženje da neguje teško bolesnu majku.

Tužilaštvo u Bergamu otvorilo je slučaj zbog prevare i skrivanja smrti. Slučajem rukovodi tužiteljka Đulija Anđeleri.

Zbunjujuće svedočenje: smrt priznata, ali pod neobičnim okolnostima

Tokom policijskog ispitivanja, žena je navodno bila u stanju velike konfuzije. Ipak, izjavila je da je njena majka umrla prirodnom smrću, 17. septembra 2024. godine.

Izjavila je da je njena majka umrla prirodnom smrću, 17. septembra 2024. godine. Foto: Profimedia

- Nisam znala šta da radim... Nisam mogla da je ostavim, navodno je rekla tokom ispitivanja.

Kasnija obdukcija potvrdila je da na telu nema tragova nasilja i da je smrt zaista bila prirodna, što je u skladu sa izjavom osumnjičene.

Psihijatrijsko veštačenje: poremećaj gomilanja i teška depresija

Zbog njenog ponašanja, tužiteljka je naložila psihijatrijsku procenu koju je obavio doktor Masimo Biza. U svom izveštaju naveo je da osumnjičena pati od ozbiljnog mentalnog poremećaja. Zaključeno je da boluje od tzv. poremećaja gomilanja, u kombinaciji sa emotivnom nestabilnošću depresivne prirode.

- Potpuno je nesposobna da shvati posledice svojih dela ili donosi racionalne odluke, stoji u nalazu veštačenja, prenosi Bluewin.

Porodica koja nije znala istinu

Porodica je skrhana jer nisu znali šta se dešava Foto: Shutterstock

I dok se istraga nastavlja, porodica i dalje pokušava da se nosi sa šokantnim otkrićem. Frančeskina deca, od kojih su neki verovali da je još uvek živa, ostali su zatečeni činjenicom da ih je sestra godinama obmanjivala.

Ovaj slučaj pokrenuo je i širu raspravu u Italiji o mentalnom zdravlju, odgovornosti pojedinca i potencijalnim rupama u sistemu socijalne zaštite, koje mogu ostati neprimećene – sve dok nije prekasno.

