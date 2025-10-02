Slušaj vest

Porodica od pet članova napustila je svoj smeštaj u Pertu u Australiji nakon što je napravila zastrašujuće otkriće u Airbnb apartmanu.

Kris i Kejt Hardman smeštaj su rezervisali u četvorosobnoj kući kada su otkrili ogromnu kameru koja je bila okrenuta direktno prema dnevnoj sobi. Kamera je delovala kao da je uključena, crvena lampica je treptala dok je Hardman snimao video.

"Mesto je lepo, ali postoji jedna stvar oko koje nisam siguran. Možete li mi pomoći?“ pitao je Hardman svoje pratioce na društvenim mrežama. „Da li je ovo dozvoljeno u Airbnb-u? Mislim da ne bi trebalo da bude.“

kamera u smestaju
kamera u smestaju Foto: hardmanfambam/tiktok

Par je odlučio da odmah napusti smeštaj i rezerviše hotel, jer ih je incident „užasno uplašio“.

"Najvažnija nam je bila sigurnost naše troje dece“, rekao je Hardman.

Airbnb je inicijalno ponudio alternativni smeštaj bez dodatnih troškova, kao i pokriće za hotel, ali je porodica tvrdila da je kompanija „utihnula“ kada je zamenski smeštaj mogao da košta znatnu sumu.

Moć društvenih mreža

Nakon brojnih online molbi, porodica je otkrila da je dobila kupon nakon što su njihovi video snimci došli do najvišeg menadžmenta Airbnb-a, piše NY post.

"To nas je spasilo“, rekao je Hardman. "Kupon je pokrio cenu smeštaja, dobili smo alternativni objekat u sličnoj lokaciji, a sve troškove su nam refundirali.“

Pravila i sigurnost

Portparol Airbnb-a za Australiju i Novi Zeland izjavio je za news.com.au da domaćini ne smeju da postavljaju kamere ili uređaje za snimanje unutar kuće, čak ni kada su isključeni.

"Airbnb je gostu obezbedio punu refundaciju i pomogao mu da rezerviše alternativni smeštaj“, dodali su.

Takođe su naglasili da u slučaju da se gost ili domaćin oseća nesigurno, postoji tim za sigurnost koji je dostupan 24 sata dnevno putem linije za hitne slučajeve.

Hardman je ipak primetio: "Šteta je što je moralo da se koristi moć društvenih mreža da bi Airbnb uradio ono što je ispravno.“

