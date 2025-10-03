da li je razmažen?

da li je razmažen?

Slušaj vest

Jedan muškarac je izazvao burne reakcije na Redditu nakon što je podelio svoje razočaranje ponašanjem roditelja tokom priprema za venčanje.

Odrastajući u porodici koja je često isticala važnost ravnoteže i pravednosti među decom, očekivao je jednaku podršku kao što je dobila njegova sestra kada se udavala. Ipak, realnost je, kako kaže, bila potpuno drugačija.

Mladoženja se razočarao u poklon svojih roditelja Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

- Ceo život sam slušao kako govore: "Uvek ćemo se pobrinuti da stvari budu jednake". Obećali su da će mi pomoći isto koliko i sestri, napisao je u svojoj objavi.

Velika razlika u finansijskoj pomoći

Kako navodi, roditelji su za svadbu njegove sestre izdvojili oko 17.000 evra, uključujući troškove prijema i venčanice. Nasuprot tome, kada je došao red na njega, finansijska podrška se svela na samo večeru uoči venčanja.

- Roditelji su platili večeru pred svadbu, a ostatak proslave pokrili su roditelji moje supruge. Iskreno, bio sam uveren da će kao poklon dati makar veću svotu novca ali to se nije dogodilo.

Kada je otvorio poklon, zatekao je samo čestitku i 350 evra.

- Ne mogu da verujem. Mislim, da li sam lud što mislim da su nam trebali dati više? Ceo život sam slušao o nekakvoj jednakosti i onda dobijem ovo? Bilo bi mi draže da nisu ništa dali."

Mladoženja razočaran jer njegovi roditelji nisu ispoštovali i njega kao i njegovu sestru Foto: DanDKkelly/Shutterstock

Dodao je da je svestan kako može zvučati razmaženo, ali ga je mala suma novca, u kontekstu obećanja i prethodnih očekivanja, duboko pogodila.

Komentari sa interneta podeljeni

Na Redditu su reakcije korisnika bile podeljene. Neki su isticali da su u oba slučaja, i kod brata i kod sestre, roditelji mladoženje platili večeru pred svadbu, dok su roditelji mlade preuzeli ostatak troškova, što po njima znači da je tretman bio ravnopravan.

Drugi su, međutim, istakli da bi najpravedniji pristup bio da roditelji izdvoje isti iznos novca za svadbe svoje dece, bez obzira na to kako se ti novci kasnije koriste.

Mladoženja je dobio manje para od roditelja za svadbu nego njegova sestra Foto: Shutterstock

- Nikada ne bih svojoj deci davao različite iznose samo zato što postoji neka tradicija da roditelji mlade plaćaju proslavu, glasio je jedan od najlajkovanijih komentara.

Još jedan korisnik se nadovezao: - Doslednost u jednakosti vredi više od bilo kog pojedinačnog poklona. To gradi osećaj međusobnog poštovanja među braćom i sestrama.

Bonus video: Novi trend na svadbama