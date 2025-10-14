Slušaj vest

Smeštaj igra ključnu ulogu u kvalitetu svakog odmora. Bez obzira na to koliko je destinacija lepa ili koliko je program putovanja zanimljiv, neprijatan, nehigijenski ili neudoban smeštaj može potpuno pokvariti iskustvo. Pravi izbor hotela, apartmana ili Airbnba često je presudan za opuštanje i uživanje, dok loš smeštaj može izazvati frustraciju, stres i pokvariti celokupan utisak.

Jedna petočlana porodica iz Australije uverila se u to kada su morali da napuste svoj Airbnb nakon što su pronašli nešto zastrašujuće.

Skrivena kamera u dnevnoj sobi

Kris i Kejt Hardman prijavili su se u kuću sa četiri spavaće sobe, ali ubrzo su u dnevnoj sobi primetili veliku kameru koja je bila uperena direktno ka njima. Kamera je delovala kao da je uključena, a crvena lampica je „treptala“ dok je Kris snimao snimak prostora.

- Lepo mesto, ali postoji jedna stvar u vezi koje nisam siguran. Možda možete da mi pomognete. Da li je ovo dozvoljeno u Airbnb-ima? Da li je ovo standardna praksa? Mislim da ne bi trebalo da bude dozvoljeno, upitao je Kriss svoje pratioce na društvenim mrežama.

U posebnom video-snimku, par je otkrio da su odlučili da napuste smeštaj i rezervišu hotel jer ih je situacija „prestravila“.

Bezbednost dece bila je prioritet

- Bezbednost naše troje dece bila nam je najvažnija. Airbnb nas je u potpunosti podržao. Rekli su da možemo da se preselimo i da će pronaći smeštaj istog nivoa kao onaj u kojem smo boravili — četvorosobni stan u centru poslovne zone Perta, objasnio je Kris.

Airbnb je ponudio da im obezbedi alternativni smeštaj bez dodatnih troškova i da plati hotelski boravak. Ipak, Kris je dodao da je kompanija „zaćutala“ kada je postalo jasno da bi zamenski smeštaj mogao da bude izuzetno skup.

Rešenje zahvaljujući društvenim mrežama

Nakon višestrukih apela na internetu, porodica je ipak dobila reakciju iz Airbnba — ali tek kada su njihovi video-snimci stigli do najviših nivoa uprave.

- To je bilo ono što je prelilo čašu. Na kraju smo dobili kupon koji nam zaista i pokriva troškove smeštaja. Obezbedili su nam alternativni smeštaj na sličnoj lokaciji i nadoknađuju sve troškove, rekao je Kris.

Zabranjene kamere u unutrašnjosti smeštaja

Portparol Airbnb-a za Australiju i Novi Zeland izjavio je da domaćini ne smeju imati kamere za nadzor ili druge uređaje za snimanje unutar objekata — čak ni ako su isključeni.

- Airbnb je gostu obezbedio pun povraćaj novca i pomogao mu da rezerviše alternativni smeštaj. U retkim slučajevima kada se domaćin ili gost oseća nesigurno ili ima problema tokom aktivne rezervacije, postoji naš tim za bezbednost, koji je dostupan putem 24-časovne bezbednosne linije svima koji koriste našu platformu, naveo je portparol.

Bez društvenih mreža — bez reakcije?

Kris je, međutim, istakao da je šteta što je morala da se uključi moć društvenih mreža kako bi Airbnb reagovao kako treba:

- Šteta je što je bilo potrebno da se cela stvar raširi na internetu da bi oni uradili ono što je ispravno.

Bonus video: U Kragujevcu otvoren hotel za insekte