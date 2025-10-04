Slušaj vest

Skoro pola veka nakon što su razotkriveni jezivi zločini Eda Geina, jednog od najpoznatijih serijskih ubica u istoriji SAD-a, ponovo se pokreću pitanja o njegovom životu i o ženi koja je tvrdila da ga je volela, Adeline Vatkins.

Netflixova serijaMonster: The Ed Gein Story, treća u antologiji Rajana Marfija, vraća gledaoce u pedesete godine prošlog veka, u ruralni Viskonsin, gde je Gein, poznat kao „Mesar iz Plejnfilda“, počinio zločine koji su zauvek promenili američku kulturu strave. Ubio je najmanje dve žene, iskopavao tela iz grobova i od ljudskih ostataka pravio nameštaj, odeću i kućne predmete.

„Dobar i blag čovek“: žena koja je tvrdila da ga poznaje

Nekoliko dana nakon Geinovog hapšenja 1957. godine, pedesetogodišnja Adeline Vatkins iz Plejnfilda izazvala je medijsku buru kada je za Minneapolis Tribune izjavila da je sa njim bila u vezi dugoj dvadeset godina.

Opisala ga je kao „dobrog, blagog i pažljivog“ čoveka, koji je voleo knjige, nije pio i uvek je bio pristojan prema njenoj majci.

"Uvek bi me doveo kući do deset uveče“, prisećala se.

Njihovi izlasci, rekla je, najčešće su podrazumevali odlazak u bioskop ili na milkšejk, jer Gein nije voleo alkohol.

"Morala sam gotovo da ga vučem u kafanu. On bi radije otišao u apoteku na milkšejk.“

Vatkins je dodala da su oboje voleli da čitaju i da razgovaraju o knjigama i ironijom sudbine o zločinima.

"Diskutovali smo o svakom ubistvu o kojem smo čuli. Edi bi objašnjavao gde su ubice pogrešile.“

Prosidba i neostvarena ljubav

Vatkins je tvrdila da ju je Gein zaprosio 6. februara 1955. godine, više od dve godine pre njegovog hapšenja.

"Odbila sam ga, ne zato što je s njim bilo nešto pogrešno, već zato što sam mislila da nisam dovoljno dobra za njega“, rekla je.

"Edi je bio tako dobar da sam se ponekad osećala kao da ga iskorišćavam.“

Čak i nakon što je odbila njegovu prosidbu, tvrdila je da ga i dalje voli: „Volela sam ga i još ga volim.“

Povlačenje iz javnosti i demanti

Njene izjave odjeknule su širom zemlje, a fotografije su završile na naslovnim stranama novina. Ubrzo potom, Vatkins je povukla svoje reči. Obratila se lokalnom listu Plainfield Sun i tvrdila da je njena priča „pogrešno predstavljena“.

Negirala je da su ikada bili u ljubavnoj vezi i objasnila da su njihovi odnosi bili isključivo prijateljski povremeno bi otišli u bioskop, a on bi je ponekad posetio kod kuće.

Ipak, ostala je pri stavu da je Gein bio „mirna i pristojna osoba“, ali se oštro usprotivila senzacionalističkim citatima koji su joj pripisani. „Nikada nisam rekla da sam ga morala vući u kafanu, niti da je bio ‘sladak’“, izjavila je.

Misterija koja traje

Da li je između Eda Geina i Adeline Vatkins zaista postojala ljubav ili je reč o medijskoj konstrukciji nikada nije dokazano. Ipak, njihova priča, na granici stvarnosti i opsesije, nastavila je da intrigira javnost i decenijama kasnije.

Suzana Son u ulozi Adeline Vatkins

U Netflixovoj seriji Monster: The Ed Gein Story, lik Adeline Vatkins tumači glumica Suzana Son, poznata po ulozi u seriji The Idol.

"To je uloga o kojoj sam sanjala“, rekla je Son za Women’s Wear Daily u maju 2025. godine. "Ne mogu da objasnim zašto me takvi likovi privlače, ali uvek pratim taj osećaj kad se pojavi.“

U senci monstruoznih zločina Eda Geina, priča o Adeline Vatkins deluje gotovo nadrealno kao pokušaj da se u srcu tame pronađe trag ljudskosti. Njena sećanja, ma koliko protivrečna bila, i dalje bacaju neobičnu svetlost na čoveka kojeg je svet zapamtio samo kao monstruma.