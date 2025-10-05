Slušaj vest

Šelej Šatles iz Bridžporta, nedavno je osvojio milion dolara na državnoj lutriji, a ovo je već drugi veliki dobitak koji je ostvario ove godine.

Prema saopštenju Connecticut Lottery objavljenom 30. septembra, Šelej je dok je kupovao nekoliko proizvoda u lokalnoj prodavnici odlučio da kupi tiket igre na sreću. Kada je ogrebao kartu, ubrzo je shvatio da je osvojio milion dolara.

"Skoro sam pao u nesvest,“ ispričao je za lutriju pa dodao: "Ogrebao sam kutiju i video milion dolara. Nikada ranije nisam video milion na listiću. Odmah sam uzeo telefon i rekao sestri, a ona je počela da vrišti. Ni ona nije mogla da veruje.“

Drugi dobitak ove godine

Ovo nije prvi put da je ovaj srećković osvojio novac, osvojio je još jednu veliku sumu ove godine. Tokom leta je igrajući Cash5 igru osvojio 100.000 dolara. Šatles je rekao da planira da isplati dugove i donira novac svojoj crkvi.

