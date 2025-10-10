Slušaj vest

Kerol Alison, 76-godišnjakinja iz Škotske, doživela je pravo iznenađenje kada je tokom sređivanja kuće pronašla staru bankovnu knjižicu iz detinjstva. U pitanju je štedni račun na koji je uplaćivala svoj džeparac još kao devojčica – ukupno 2.5 funte. Ono što nije očekivala jeste da će ta skromna suma, nakon više od pola veka, porasti na čak 250 funti.

Prve lekcije o štednji od bake

Detinjstvo je Kerol provela u Manili na Filipinima, ali je često boravila kod bake u Edinburgu. Kada je imala samo šest godina, baka ju je odvela u banku kako bi joj otvorila prvi račun i naučila je osnovama štednje.

Tada je Kerol svake nedelje odvajala šilinge od svog džeparca i uplaćivala ih na račun. U to vreme britanski novac se delio na funte, šilinge i penije – jedna funta imala je 20 šilinga, a svaki šiling 12 penija.

Zaboravljeni račun, pa slučajno otkriće

Godinama kasnije, Kerol je potpuno zaboravila na svoj dečiji račun. Knjižicu je pred smrt pronašla njena baka i vratila joj, ali je i tada ostala zaboravljena – sve dok je Kerol nedavno nije opet pronašla, ovog puta među starim stvarima dok je sređivala kuću.

Iz čiste radoznalosti otišla je u banku, ne očekujući ništa posebno, a onda je usledilo iznenađenje.

Nakon 60 godina proverila bankovni račun pa se iznenadila Foto: Andrii Iemelianenko / Alamy / Profimedia

- Bila sam presrećna i potajno zahvalna baki kada su mi u banci rekli da na računu imam 250 funti. Pitala sam – da li je ovo moguće? Kako? Rekli su mi da su kamate rasle svih tih godina, ispričala je Kerol.

Poziv drugima da ne zaborave svoj novac

Ova neobična priča naterala je Kerol da poruči svima da pregledaju stare račune i knjižice koje možda još negde čuvaju. U Ujedinjenom Kraljevstvu, banke nakon 15 godina neaktivnosti prebacuju novac u tzv. Fond za povrat (RFL), ali vlasnici i dalje imaju pravo da ga podignu.

Do sada je ovaj fond prikupio više od 1.4 milijarde funti, a građani su povukli tek mali deo – manje od desetine ukupnog iznosa.

Žena proverila zaboravljeni bankovni račun nakon 60 godina Foto: Andrii Iemelianenko / Alamy / Profimedia

Šta je RFL i gde ide novac?

Fond za povrat (Reclaim Fund Ltd – RFL) postoji od 2011. godine i okuplja više od 30 banaka i građevinskih društava širom Velike Britanije. Novac koji nije potražen koristi se za humanitarne svrhe – podršku deci, borbu za finansijsku inkluziju i društvena ulaganja.

- Vodimo računa o novcu koji dajemo u dobrotvorne svrhe, ali moramo uvek imati dovoljno sredstava za isplatu potraživanja. Važno je da ljudi znaju da njihov novac nije izgubljen i da ga uvek mogu povratiti, naglasio je izvršni direktor fonda, Adrijan Smit.

Bonus video: Šta ako uplatite novac na pogrešan račun?