Patrisija Krentsil uvek je mamila poglede jer je kako tvrdi svaki dan posećivala solarijum i "sunčala" se po 20 minuta dok nije dobila ten za koji tvrdi da obožava. Ipak, javnosti je postala poznata kada se saznalo da svoju petogodišnju ćerku vodi u solariju kako bi dete dobilo veštački ten. Nakon toga je usledila zabrana, a onda je druga opsesija zamenila prvu pa je počela da koristi sredstva za samopotamnjivanje u velikim količinama, a onda i botoks.

Optužena je 2012. za ugrožavanje deteta, svoje ćerke Ane, koju je vodila u salon sa solarijumom kako bi devojčica dobila veštački ten. Velika porota odbacila je optužbu 2013. i Patrisija Krentsil (56) uspela je da zadrži starateljstvo nad ćerkom.

Sve je počelo u školi kada je učiteljica čula Anu kako svojoj prijateljici govori da je bila u solarijumu s majkom. Učiteljica je zapazila da Ana ima bolne opekotine, pa je pozvala policiju.

Patrisija Krentsil Foto: Michele Eve Sandberg/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Kvarcujem se od svoje 21. godine. Godine 2012. odvela sam svoju tada petogodišnju ćerku u soalrijum. Idućeg čega se sećam je da su me uhapsili i da je moje lice bilo po svim medijima. Nakon toga su me prozvali 'Tan mom'. Ja se 'kvarcujem', ona se ne 'kvarcuje'. Ja sam u kabini, ona je u susednoj prostoriji. To je cela istina", rekla je Patrisija za VICE TV.

Ova samohrana majka petero dece rekla je za Insider 2022. da ju je taj "incident mučio svaki dan poslednjih 10 godina", kao i da ju je doveo u tešku finansijsku situaciju, a na kraju joj je zabranjen pristup lokalnim salonima za sunčanje u Nju Džerziju gde je živela (kasnije je donela odluku da se preseli u London).

Patrisija Krentsil Foto: Michele Eve Sandberg / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon kvarcanja, bacila se i na 'botoksiranje'. Svojevremeno je rekla da troši 300 dolara svaka tri meseca na injekcije.

'Počela sam da čitam o poznatim ljudima koji koriste botoks i shvatila sam da bi mi to moglo pomoći kod oštećenja kože od sunčanja', ispričala je za američke medije. U solarijum ide do 20 puta mesečno, a tvrdi kako nikada nije imala zdravstvenih problema.

Zavisnica od solarijuma učestvovala je u rijaliti emisijama kao i u “The Howard Stern Show”, snimila je nekoliko muzičkih spotova, a prošle godine najavila je da će se kandidovati za Senat na Floridi, kao i da će njenu kampanju voditi producenti emisije “Tan top 10", u kojoj je učestvovala.

Izazvala je senatora Rika Skota na predstojećim izborima za Senat 2024. prema izjavi o kandidaturi podnetoj Saveznoj izbornoj komisiji.

"Znam da sam drugačija, i patila sam zbog toga. Ali to što smo svi različiti jeste ono što ovu zemlju čini tako neverovatnom i jedinstvenom", izjavila je za TMZ.

Ranije je istakla: “Promenila sam stav prema životu. Preokrenula sam svoj život. Više me ne omalovažavaju. Ne odlazim na žurke i ne radim bilo kakve ludosti".

Patrisija se 2013. prijavila na rehablitaciju nakon zloupotrebe alkohola, a 2019. hospitalizovana je zbog upale pluća i stavljena je u indukovanu komu. Doživela je srčani zastoj, a takođe joj je dijagnostikovan pankreatitis i infekcija koja se proširila na pluća. "Proglasili su me mrtvom, bilo je to tako tužno", naglasila je za The Post.

