Kada je influenserka Veronika Apis u septembru objavila video u kojem detaljno opisuje sve estetske operacije koje je ona, zajedno sa svojim roditeljima, tetkom i ujakom, obavila u Kolumbiji tokom leta, internet je ostao zapanjen. Ipak, za ovu porodicu iz Majamija, takva putovanja nisu ništa neobično, plastična hirurgija je deo porodične svakodnevice.

"Oduvek sam gledala svoju mamu kako ide u Kolumbiju na operacije i mislila: ‘Dobro, tako to kod nas funkcioniše’,“ kaže 27-godišnja Veronika za People.

"Tako sam odrasla uz tetke, rođake, mamu, pa čak i baku koje su se redovno podvrgavale estetskim zahvatima. Pomislila sam: u redu, ovo je moj životni put.“

estetska hirurgija Foto: TikTok

Njena majka, Damaris Polin (65), počela je sa zahvatima pre gotovo 20 godina – između ostalog, uradila je zatezanje stomaka i „ponytail“ fejslifting, proceduru koja zateže gornji deo lica. "Obožavamo kolumbijske hirurge, oni su zaista najbolji,“ kaže Damaris.

Stariji članovi porodice takođe nisu ostali po strani. Otac Vinsent (72) imao je liposukciju, dok je tetka Lus (63) tokom godina uradila mini lifting, lipektomiju (zahvat kojim se uklanja višak kože i masnih naslaga oko struka), Brazilian butt lift i ugradnju silikona, koje je kasnije uklonila.

Prva zajednička operacija u inostranstvu

Porodična „hirurška avantura“ započela je 2023. godine, kada su svi zajedno otputovali u Kolumbiju. Svi su tada uradili fejslifting, osim Veronike, koja se odlučila za povećanje zadnjice, podizanje grudi i liposukciju kako bi zategla kožu nakon što je izgubila čak 68 kilograma posle operacije želuca 2019. godine.

Tokom istog putovanja, zbog komplikacija na očevoj operaciji, Veronika je ostala duže u Kolumbiji i iskoristila priliku da uradi i korekciju nosa.

Ovog leta nova runda operacija

Ovaj put: Vinsent je uradio operaciju nosa, Damaris je imala zahvat na stomaku, Veronika je smanjila zadnjicu i grudi te uradila liposukciju („bila sam spremna da se ‘umanjim’“), Lus je korigovala kapke, a Hari je imao fejslifting i blefaroplastiku.

"Bilo je pravo vreme, jer sam to mogao da uradim zajedno sa svojom porodicom,“ rekao je Hari. "Nisam uopšte bio uplašen, osećao sam se sigurno jer su svi bili uz mene.“

Porodična podrška čini sve lakšim

Tetka Lus dodaje: "Bili smo presrećni što smo to prošli zajedno. Kada si okružen porodicom, osećaš se mnogo opuštenije. Svako je imao nešto da uradi, pa smo odlučili da to uradimo istovremeno – i ispalo je savršeno", rekla je za People.

Damaris kaže da je to bilo „jedinstveno iskustvo međusobne podrške“, a svi su istakli da su zadovoljni rezultatima.

"Osećam se sjajno, i fizički i emotivno,“ rekao je Vinsent, dok je Hari dodao:

"Svi mi govore da izgledam kao moj četrdesetogodišnji sin – to je neverovatno! Osećam se seksi.“

Veronika: "Niko vas ne upozorava na emotivnu stranu operacija“

Iako je zadovoljna fizičkim rezultatima, Veronika priznaje da se i dalje navikava na svoj izgled:

"Sada, kad uđem u prostoriju, pitam se — da li neko želi da me upozna zato što mu se dopadam kao osoba, ili zato što ga privlače moje obline?“

Dodaje da se retko govori o emocionalnim posljedicama estetskih zahvata, kao i o potencijalnoj zavisnosti od „savršenog izgleda“.

Godine 2024. imala je bliski susret sa smrću, nakon što je u Majamiju doživela tešku sepsu posle operacije kojom je menjala kožu na butinama i leđima.

"To iskustvo mi je otvorilo oči,“ priznaje.

"Moja majka želi da bude zvezda večeri — i to joj uspeva“

Veronika kaže da njeni roditelji ne mare za tuđe mišljenje:

"Moja mama se nikada nije obazirala na kritike. Uvek je najupadljivije obučena i voli da bude u centru pažnje – i ako je to ‘previše’, to je tvoj problem. Tata uvek kaže: ‘Živi svoj život’. Radi ono što te čini srećnim.“

Njena sestra, koja je svoje operacije obavila u Majamiju, kroz šalu opisuje njihovu porodicu:

"To je kao da se Gloria iz Moderne porodice udala za Tonija Soprana.“

Veronika dodaje:

"Mi smo velika, glasna, srdačna porodica. Volimo ljude, volimo da se smejemo, i ako nam priđeš, verovatno ćeš postati naš novi najbolji prijatelj.“

"Uradićemo sve to ponovo ali sledeći put svako plaća svoje!“

Iako priznaju da operacije nisu jeftine, svi se slažu da bi ponovo prošli kroz sve.

"Uradio bih to opet,“ kroz smeh dodaje Vinsent, „ali ne ako opet moram da platim za sve!“