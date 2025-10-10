Slušaj vest

Šetajući kroz grad, gotovo da je nemoguće ne naići na neprijatna iznenađenja na trotoarima – pseći izmet koji vlasnici jednostavno ignorišu. Upozorenja na travnjacima, molbe na banderama, pa čak i poruke na ulazima zgrada – sve to često ostaje bez efekta. Odgovornost se ignoriše, a prolaznici snose posledice.

Nije problem samo kod nas

Možda biste pomislili da se ovakve stvari dešavaju samo u zemljama sa slabijom komunalnom kulturom. Međutim, slučaj iz Njujorka pokazuje da nemarni vlasnici pasa postoje i u najuređenijim urbanim sredinama.

U naselju Gornji Ist Sajd jedna žena izazvala je pravi bunt među komšijama zbog navike da ostavlja izmet svog psa na ulici. Lokalni stanovnici više nisu želeli da tolerišu ovakvo ponašanje – pa su odlučili da preduzmu mere.

Samo nastavi dalje

Kako navodi portir zgrade na uglu Istočne 90. ulice i Ist End avenije, muškarac po imenu Elvin, incident se dogodio nasred Istočne 84. ulice.

- Pas se "istovario" na sred trotoara, a vlasnica nije ni pogledala – samo je nastavila da hoda, izjavio je Elvin, dodajući da je sve video svojim očima.

Jedna prolaznica, koja je svedočila događaju, čak je pokušala da interveniše – ponudila je ženi kesicu i zamolila je da počisti za psom. Međutim, reakcija je bila krajnje nezainteresovana. Kako svedoci kažu, žena joj je hladno odgovorila da je "nije briga" i nastavila svojim putem.

Građani rešili da uzmu stvar u svoje ruke

Nemarni potezi ove vlasnice izazvali su ogorčenje u komšiluku. Komšije su napravile poster sa njenom fotografijom – na slici je žena sa bejzbol kapom i Šanel torbom, dok joj pas viri iza leđa. Navodno, njen pas redovno ostavlja izmet na deset blokova – od Istočne 79. do Istočne 88. ulice.

Kupljenje za ljubimcem građanska dužnost je svakoga Foto: Shutterstock

Kako prenosi "Njujork Post", u ovom delu grada nalazi se mnogo vlasnika pasa, kao i poznati Karl Šurc park koji ima dve ograđene zone za istrčavanje ljubimaca i brojne kante za otpatke.

Podrška komšija: "Bravo za javno sramoćenje"

Posteri su izazvali brojne reakcije, a većina sugrađana pružila je podršku ovakvom načinu borbe protiv nemarnosti.

"Kao neko ko uvek čisti za svojim psom, potpuno podržavam ovu akciju. Ljudi moraju da nauče odgovornost", "Video sam je, pas se ispraznio, a ona je samo otišla. Ja sam na kraju pokupio to umesto nje", "Sledeći put joj baci to pred noge i reci: 'Ispustila si ovo", samo su neki od komentara u nizu.

Bez obzira na to u kom delu sveta se nalazimo, briga o ljubimcu ne završava se na hranjenju i šetnji. Čišćenje za psom je osnovna građanska dužnost. A kada se ta obaveza ignoriše, drugi - bilo komšije, prolaznici ili komunalne službe moraju da trpe posledice. Na kraju se stiče utisak da javna sramota zna da bude jača od bilo koje kazne.

