Fotografija natpisa u jednom starijem liftu u Zagrebu ovih dana postala je viralna na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara iz celog sveta.

Iako se na prvi pogled čini kao samo još jedan stari lift u nekoj stambenoj zgradi, jedan detalj privukao je pažnju hiljada ljudi: upozorenje da se tokom cele vožnje mora neprekidno držati pritisnut dugme za sprat.

I ne bi to bilo toliko čudno da se u istom dahu ne doda – da lift staje, ali ne otvara vrata. Zvuči kao scena iz filma, ali stanari ove zagrebačke zgrade svakodnevno žive ovu "avanturu“.

Lift koji te vozi... ali ne pušta napolje

Na fotografiji koja se širi internetom vidi se ištampana poruka postavljena na sama vrata lifta i ona glasi: - Lift radi, ali pitanje je da li ćete izaći. Koristiti na vlastitu odgovornost. Ma najbolje je ne korisiti, preneo je Index.hr.

Iako ovaj tip lifta nije neuobičajen u starijim zgradama širom Balkana, većina korisnika mlađih generacija, naviknutih na savremene sisteme, ovakvo iskustvo smatra pravim hororom. Kombinacija zastarele tehnologije, improvizovanih rešenja i ne baš najjasnijih uputstava – daje gotovo komičan, ali i pomalo jeziv ton celoj priči.

