Ako ste mislili da ste videli sve kada su u pitanju svadbe – od torti na sedam spratova do mladoženja koji stižu na konju, možda će vas sledeća vest potpuno iznenaditi. Na Instagramu se pojavio oglas koji najavljuje novi trend: specijalne futrole za telefone koje onemogućavaju fotografisanje tokom proslava.

Kako funkcionišu ove "anti-selfie" futrole?

Ideja je jednostavna: gosti na ulazu dobijaju futrolu u koju ubacuju svoj mobilni telefon. Futrola se zatvara pomoću zujalice, identične onima koje se koriste u buticima kao protivkrađna zaštita. Telefoni ostaju funkcionalni – možete da šaljete poruke, pozivate i skrolujete društvene mreže. Ali kamere? Zaboravite na njih.

Prednja i zadnja kamera su u potpunosti prekrivene, pa i ako pokušate da slikate, rezultat će biti mutna slika i vaš razočarani odraz – uz eventualni bljesak egzitencijalne krize.

Nakon što se slavlje završi domaćin uz pomoć magneta, istog onog koji se koristi za skidanje zujalica, otključava futrole i vraća gostima telefone u originalnom stanju.

Internet oduševljen i zgrožen

Ova ideja izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Neki korisnici smatraju da je ovo osvežavajući način da se svadbe vrate u "offline" zonu, dok su drugi izrazili ozbiljno negodovanje.

- Trebalo bi ovo da postoji i na bazenima. Možda i nije loša ideja, s obzirom na sve češće viđene „influenserske“ seanse između peškira i suncobrana, napisao je jedan korisnik.

Svadbe bez fotografija?

Dok neki podržavaju ideju da se gosti na venčanjima opuste bez potrebe da sve zabeleže telefonom, drugi ističu važnost spontanih fotografija.

Zabrana mobilnih telefona je novi trend na svadbama Foto: DanDKkelly/Shutterstock

"Za mene bi bilo idealno da telefoni ne smetaju tokom proslave, ali slike bih ipak volela – spontani trenuci uhvaćeni iz različitih uglova su najlepše uspomene", "Najviše sam se radovala slikama koje su mi gosti slali. Neke od najlepših fotografija nastale su dok nisam ni znala da me neko snima", "Ja bih odmah napustila takvo slavlje", samo su neki od komentara u nizu.

"Zatvori" za telefone i u saunama?

Diskusija se ubrzo proširila i na druge javne prostore.

- Ove futrole bi trebalo da se uvedu i u saune. Mrzim kad ljudi tamo vade telefone. To je nepristojno, pa ako ih već nose – neka bar kamera bude zalepljena trakom, mišljenje je jednog korisnika.

Glas razuma i (ne)logična pitanja

U svakoj internet raspravi uvek se nađe i neko ko postavi racionalno pitanje:

- Objasni mi jedan logičan razlog zašto? Zašto gosti ne bi smeli da zabeleže lepe trenutke fotografijom", pitao je jedan korisnik, pokrećući diskusiju o balansu između privatnosti i uspomena.

Mladenci sve češće upražnjavaju nove trendove Foto: Shutterstock

Naravno, nisu izostali ni predlozi za zaobilaženje pravila – neko je predložio pametne naočare sa skrivenom kamerom, u stilu Džejmsa Bonda.

Trend ili trenutna senzacija?

Ostaje da se vidi da li će ove zaštitne futrole postati standard na svadbama i proslavama, ili samo još jedan hit na društvenim mrežama koji će brzo biti zaboravljen. Ali jedno je sigurno: sledeći put kada krenete na slavlje, možda vas na ulazu neće dočekati konobar sa pićem, već čovek sa magnetom i kesom za vaš telefon.

