Bivša supruga „najzgodnijeg zatvorenika na svetu“ Džeremija Miksa otkrila kako je saznala za njegovu aferu.

Sve je počelo u junu 2014. godine, kada je Džeremi Miks uhapšen zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Njegova zatvorska fotografija, koju je objavila policijska stanica u Stoktonu, ubrzo je postala viralna i donela mu svetsku slavu i nadimak „najzgodniji zatvorenik na svetu“.

„Nikada ranije nisam video toliko lajkova za jednu fotografiju“, izjavio je tada policajac Džozef Silva za Associated Press.

Ovako izgleda Džeremi Miks:

Slava koja je uništila brak

Miksova iznenadna popularnost promenila je ne samo njegov život već i život njegove tadašnje supruge Melise, s kojom je bio u braku osam godina. Samo tri godine nakon što je njegova fotografija obišla svet, Miks je uslikan na superjahti u Turskoj dok ljubi Kloi Grin naslednicu modnog carstva Topshop.

Melisa je za Daily Mail otkrila da nije imala pojma da je njen muž u vezi s Kloi sve dok joj nepoznata osoba nije poslala fotografiju poljupca.

"Bila sam u šoku. Osetila sam mučninu. Kao da je bomba eksplodirala i ceo moj svet se raspao“, ispričala je: „Neka slučajna osoba koju ne poznajem poslala mi je poruku s tom slikom. Bilo je ponižavajuće.“

"Znam da je potrebno dvoje za tango, ali ona je znala da je oženjen“

Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Melisa je rekla da nikada neće oprostiti Kloi Grin:

"Znam da je potrebno dvoje za tango, ali ona je znala da je oženjen. Za mene je to neoprostivo. Moj svet je bio uništen. Nisam znala šta da kažem deci. Srce mi je bilo slomljeno.“

Ubrzo nakon skandala, susrela se s Miksom kako bi razgovarali o budućnosti:

"Rekla sam mu da mislim da se brak ne može spasiti. Složio se. Brak je gotov“, priznala je.

Novi život i novi početak

Godine 2018. Kloi Grin je objavila da je rodila sina, Džejdena Miks-Grina, napisavši na Instagramu:

„Rođen 29. maja 2018. Mama i beba su dobro. Molimo vas da poštujete našu privatnost.“

Iako su se Kloi i Džeremi kasnije razišli, on je u intervjuu iz 2020. tvrdio da su i dalje u „neverovatno dobrim odnosima“. Nedavno je, međutim, otkrio da je ponovo sam.

"Sam sam. Pokušavam da se fokusiram na sebe“, rekao je za People.